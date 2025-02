Réouverture complète imminente de la forêt de Chailluz

Après des orages survenus dans la nuit du 20 au 21 juillet 2024, la Ville de Besançon avait décidé de fermer la forêt de Chailluz au public pour des raisons de sécurité. Grâce au travail intensif des services de la Ville de Besançon, de l’ONF ainsi que des entreprises de travaux forestiers, celle-ci pourra désormais réouvrir au public dans son intégralité à compter du lundi 10 février 2025 à 12 heures.

Si les lieux sont désormais sécurisés, la Ville rappelle toutefois que "chacun est invité à rester vigilant et à demeurer dans les zones dédiées à l’accueil du public (parkings, sentiers, routes forestières, parcours santé, hameau grandes baraques, petites baraques)".

2.500 heures de bûcheronnage

En bord de route, le public pourra découvrir les produits d’exploitation issus des arbres touchés par la tempête (grumes, houppier). Par mesure de sécurité, "ces piles et groupes de bois ne doivent pas être manipulés ni escaladés" rappelle la municipalité.

Suite à cette tempête, ce sont près de 1.500 m3 de bois d’œuvre (grumes), qui ont été "récoltés et façonnés manuellement par les bucherons de la Ville de Besançon". Ceux-ci seront "commercialisés et valorisés en menuiserie, charpente, ameublement...). Cela représente 2.500 heures de bûcheronnage manuel" explique la Ville dans son communiqué du 6 février. Avant d’ajouter qu’environ "4.000 m3 de bois énergie (houppiers) ont été exploités de façon mécanisée en près de 15 semaines, par une entreprise mandatée par la Ville de Besançon et l’ONF. Ces branchages et bois de petit diamètre seront valorisés en bois énergie (plaquettes, pellet)".

Journée international des forêts le 22 mars

Ce dernier épisode d’intempéries nous rappelle toutefois que "forêts, parcs et jardins arborés ne sont jamais sans danger lorsque les conditions climatiques sont extrêmes". La Ville invite donc chacun, avant chaque balade en milieu arboré, à "se tenir informé des éventuelles alertes météorologiques".

Pour en savoir plus sur la situation des forêts et leur gestion, la direction Biodiversité et Espaces verts sera présente samedi 22 mars prochain au hameau des Grandes Baraques, à l’occasion de la journée internationale des forêts. Cette journée "sera l’occasion de rappeler que les arbres sont eux aussi fragilisés par le changement climatique : sécheresse, parasite…" conclue la Ville.