Restaurant au p'tit coin à Besançon : une soeur et un frère reprennent le flambeau

Anciennement connu sous le nom du Café Café, l'établissement a d'abord appartenu à Guillaume Roux qui s'est vu contraint de fermer les portes suite à un incendie en 2016. Décidé à faire revivre l'institution bisontine, il ouvre un second Café Café rue Claude Pouillet et transforme ce premier établissement en kursaal festif qu'il nommera le p'tit coin coin en 2021.

Si certains se plaisent à côtoyer ces murs pour passer du bon temps, d'autres y travaillent comme Cécile Grappey, alternante de Guillaume Roux. "J'ai fait un CAP cuisine et j'ai obtenu un BP. J'ai travaillé au Café Café et au p'tit coin coin. Je connaissais bien les établissements", indique-t-elle. En octobre 2022, la jeune femme, âgée de 26 ans, devient propriétaire de l'établissement le p'tit coin coin et propose naturellement à son frère Bastien de rejoindre l'aventure.

"Ce projet remonte à notre enfance, on a toujours rêvé d'avoir un restaurant à deux"

Paré de rouge et de noir, l'établissement dévoile une ambiance bistrot moderne. Cuisine ouverte et propositions de plats accrochés au mur, les clients peuvent choisir entre un menu du jour et trois suggestions entrée, plat et dessert. Une cuisine franc-comtoise et savoyarde, concoctée avec des produits de saison. "J'ai toujours aimé cuisiner des choses simples de qualité. Je change ma carte toutes les semaines, j'essaye de proposer des bonnes choses pour que les gens reviennent avec plaisir", précise-t-elle.

Pendant que Cécile s'occupe des fourneaux, son petit frère Bastien, se charge des clients. "J'ai fait un bac pro en service et management. Quand ma sœur m'a appelé pour me proposer l'idée, j'ai tout de suite accepté", confie le jeune homme de 23 ans. Le restaurant propose une trentaine de places assises à l'intérieur puis dévoilera une terrasse au printemps. Dans quelques mois, le conjoint de Cécile rejoindra l'équipe en tant que serveur et cuisinier. L'objectif à terme : chaque salarié devra être polyvalent pour satisfaire au mieux les clients.

Infos pratiques :