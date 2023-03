Restos du coeur : en 2023, le nombre de bénéficiaires bat un triste record

Au lancement de leur 38e campagne d’hiver, à la fin du mois de novembre 2022, les Restos du cœur faisaient part de leur inquiétude quant à l’impact de l’inflation et de la crise énergétique sur les plus démunis. De fait, ils enregistrent une augmentation "sans précédent" du nombre de personnes accueillies. L’enjeu du "Week-end Restos", les 3, 4 et 5 mars 2023, avec la collecte nationale en magasins et le spectacle des Enfoirés, est encore "plus crucial" cette année.

Une augmentation sur l’ensemble du territoire

Patrice Douret, président bénévole des Restos du Cœur explique que "Jamais, nous n’avions connu une aggravation aussi rapide de la précarité. Nous constations déjà une hausse de l’ordre de 12% après la campagne d’été. Pour les trois premiers mois de cette campagne d’hiver, nous avons accueilli sur l’ensemble du territoire 22 % de personnes en plus par rapport à la même période l’année dernière. Nos seules activités de rue* ont enregistré une augmentation de 25 % avec une inquiétude forte sur les travailleurs précaires et les familles, que nous avons vu arriver massivement. Enfin, nous sommes particulièrement préoccupés par la hausse de 16 % du nombre de bébés de moins de trois ans qui se présentent à nous."

Pour rappel, lors de la campagne 2021/2022, l’association avait déjà distribué 142 millions de repas et accompagné 1,1 million de personnes, dont 110.000 bébés. Plus de la moitié des personnes accueillies par les Restos du Cœur a moins de 25 ans.

Dans le Doubs, par rapport à 2022 : - 10% de personnes accueillies +18% de repas servis 182 bébé de moins de 3 ans accueillis

La collecte nationale pour répondre à des besoins vitaux

Les Restos du Cœur doivent chaque année acheter un tiers des produits qu’ils distribuent. Face à l’augmentation des prix et des charges liées à la crise énergétique, la réussite de la collecte nationale 2023 revêt une importance majeure.

Les 3, 4 et 5 mars, quelque 80.000 bénévoles seront présents dans plus de 7.000 magasins partout en France, pour récolter denrées alimentaires non périssables, produits pour bébés et produits d’hygiène. L’objectif de cette année est fixé à 9.000 tonnes, pour aider les Restos à affronter les semaines à venir.

Le "Week-end Restos" : la collecte nationale + les Enfoirés

Le vendredi 3 mars 2023 à partir de 21h10, le concert "Enfoirés un jour, toujours" sera diffusé sur TF1 et en simultané sur France Bleu. Près de 50 artistes de renom ont répondu présent à l’appel. Une nouvelle édition où émotion et ambiance festive seront au rendez-vous après deux ans sans public, pour ce spectacle enregistré à la Halle Tony Garnier à Lyon au mois de janvier dernier. Les Enfoirés représentent chaque année environ 10 % des ressources des Restos du cœur. L’édition 2022, alors qu’elle s’était une nouvelle fois déroulée sans public pour cause de crise sanitaire, avait ainsi permis de financer l’équivalent de 12 millions de repas.

Le double DVD et le double CD de "Enfoirés un jour, toujours", sera disponible dès le samedi 4 mars, lendemain de sa diffusion, en magasins et sur les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Un double CD ou un double DVD acheté représente 17 repas pour les Restos du cœur. Par ailleurs, la boutique officielle des Enfoirés est ouverte jusqu’au dimanche 12 mars. Les profits de la vente de ses produits inédits (t-shirts, sweat-shirts, pack collector, etc.) seront intégralement reversés aux restos du Cœur.

Vendredi 3 mars à 23h55, le documentaire "Restos du Cœur : solidaire un jour, solidaire toujours" sera diffusé sur TF1. Les téléspectateurs seront plongés dans les coulisses des Enfoirés et partiront à la découverte, au plus près des territoires, des initiatives mises en place par les restos du Cœur pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion.

*Activités de rue : distributions alimentaires dans l’espace public, cantines solidaires, accueils de jour et maraudes.