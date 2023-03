Ce lundi 6 mars, le Grand Kursaal de Besançon accueille toute l’après-midi le forum Lundisociable organisé par la Ville de Besançon et le Centre communal d’action sociale (CCAS). Plusieurs ateliers et débats sont proposés au public avec également des conférences et des stands pour s’informer sur les droits et l’accès à la culture pour tous.