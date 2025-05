Risque de listeria : des saucisses de Montbéliard rappelées…

L'anti-stress • C’est le printemps, les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent… et vous ? Vous reniflez, éternuez et transformez chaque boîte de mouchoirs en objet de première nécessité. Bienvenue dans la douce saison du rhume des foins ! Mais rassurez-vous : notre coach anti-stress Anne Sallé, a une astuce surprenante, simple et 100 % naturelle pour vous aider à mieux respirer… en élargissant vos narines.