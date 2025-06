RSA, prix du gaz, chômage : ce qui change au 1er juin 2025

Baisse du prix du gaz

D'après la Commission de régulation de l'énergie, le prix moyen du gaz va continuer à baisser en juin 2025, une tendance déjà observée depuis le mois de mai. Le prix moyen va baisser de 5,3 % et passera ainsi de 100,90 €/MWh hors taxes à 95,76 €/MWh hors taxes, tous consommateurs confondus.

Hausse du prix de certaines cigarettes

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs, le 1er juin 2025 annonce également l'augmentation des prix pour de nombreuses marques de cigarettes sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements d'outre-mer étant exclus. Cette hausse des prix concerne des marques comme Marlboro, Chesterfield ou encore Philip Morris. À titre d'exemple, un paquet de 20 cigarettes Marlboro Red passera de 10,40 € à 10,95 €.

Nouvelle numérotation pour les chaînes de la TNT

Suite à l'arrêt des chaînes C8 et NRJ12, une nouvelle numérotation des chaînes de la TNT sera mise en place dès le vendredi 6 juin 2025. Parmi les changements effectués, vous trouverez notamment France 4 en 4e position, prenant ainsi la place longtemps attribuée à Canal +, chaîne écartée de la TNT. Autre changement important, celui des chaînes d'information comme BFM TV, CNEWS ou encore LCI, qui seront toutes regroupées sur les numéros de 13 à 16. C8 sera remplacée par la Chaîne parlementaire, tandis que Gulli arrivera en 12e position, place auparavant occupée par NRJ12.

Enfin, deux nouvelles chaînes feront leur apparition dans le paysage audio-visuel français : T18 et NOVO19, dont les numéros attribués seront respectivement 18 et 19. La première émettra dès le 6 juin 2025, alors que la seconde sera normalement lancée à partir du 1er septembre 2025.

Voici le nouveau positionnement des chaînes :

TF1 France 2 France 3 France 4 France 5 M6 Arte La chaîne Parlementaire W9 TMC TFX Gulli BFMTV CNews LCI Franceinfo CStar T18 NOVO19 (1er septembre 2025) TF1 Séries Films L’Équipe 6Ter RMC Story RMC Découverte Chérie 25

Modification des sanctions et des contrôles pour les chômeurs

Les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail auront un suivi moins strict à partir de ce mois de juin. En effet, ces derniers ne seront plus sanctionnés de façon automatique en cas d'absence à un rendez-vous avec leur conseiller. En cas de manquement à leurs devoirs, les chômeurs pourront alors recevoir des sanctions personnalisées, basées notamment sur leur comportement. Un nouveau système de sanctions entrera également en vigueur dès le 1er juin 2025 : elles seront basées sur l'implication du chômeur à retrouver un nouvel emploi. Autrement dit, les contrôles de recherche effective d'emploi seront renforcées.

RSA : sanctions pour non-respect des nouvelles règles

Depuis le mois de janvier 2025, les bénéficiaires du RSA doivent notamment justifier de 15 à 20 heures d'activités hebdomadaires via un contrat d'engagement. Ces heures peuvent être par exemple des stages, des formations ou des activités bénévoles. Si jusqu'à présent, aucune sanction n'était appliquée en cas de manquement au contrat, ce ne sera plus le cas dès ce mois de juin 2025. Une suspension des allocations pourra même être prononcée si plusieurs manquements sont avérés.

Nouvelle étiquette énergie pour les smartphones et les tablettes

Dès le 20 juin 2025, les magasins physiques et les boutiques en ligne qui vendent des smartphones et des tablettes devront afficher une étiquette énergie plus complète. Elle devra notamment indiquer l'indice de réparabilité, la résistance aux chutes, l'endurance de la batterie et la résistance de l'appareil aux infiltrations de poussières et d'eau.