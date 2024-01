Sans démériter, l’ESBF s’incline face à Metz

ESBF Metz : 27-31 12-18

Durant les 15 premières minutes de la rencontre les Bisontines ont en tout point rivalisé avec les Messines. À l’image de cette belle interception défensive de Wajoka qui remontait tout le terrain à la 14e pour aller marquer face à la gardienne (7-8).

Mais il aura encore manqué de régularité et de précision à l’ESBF pour espérer tenir sur la longueur car derrière les deux occasions de revenir au score se soldaient par une balle perdue et un tir non cadré sur l’aile. Tandis que de son côté Metz redoublait d’efficacité et enchaînait (9-14).

Le jeu bisontin devenu plus brouillon en attaque obligeait même Sébastien Mizoule à poser un temps mort pour remettre de l’ordre dans les rangs bisontins. À la mi-temps, l’écart de six buts (12-18) laissait entrevoir une seconde période compliquée.

Une belle rivalité dans une ambiance extraordinaire

Et effectivement au retour des vestiaires, le jeu huilé de Metz laissait parler la foudre (16-23). Mais contre toute attente, l’ESBF se retroussait les manches et grappillait petit à petit son retard sour les acclamations d’un palais des sports qui se remettait à vibrer et même à exulter à l’issue du but de Tchimanga à la 44e (22-25). À ce moment précis, tous les spectateurs en sont certains, l’ESBF est en mesure de rattraper cette équipe messine mais le temps-mort messin vient finalement stopper cette euphorie et remontada bisontine. Metz remettait alors un coup d’accélérateur (25-29) et douchait les espoirs locaux.

Plus rugueuse en fin de match, la défense bisontine resserrait les rangs et causait davantage de difficulté à Metz mais les efforts n’étaient pas récompensés en attaque à l’image de la balle du -3 manqué par Wajoka à la 48e.

Les 13 arrêts de Lerstad dans cette rencontre ont également permis de limiter la casse mais n’auront pas suffi à enrayer la machine messine qui s’est finalement imposée 31-27.

Un score honorable qui aurait pu être encore moins sévère mais qui prouve également qu’il reste encore une marge de progression à l’ESBF pour rectifier les quelques imperfections et être tout à fait en mesure d’inquiéter Metz. Au classement, les Bisontines sont toujours 7e à trois points du top 5 européen.