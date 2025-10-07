S’écouter vraiment : le protocole tout simple de notre coach Anne Sallé

NO STRESS • L’automne est une saison de retour vers soi : la lumière baisse, la nature ralentit et nous invite à faire pareil. Pourtant, nous avons tendance à accélérer encore : projets, obligations, listes à rallonge… Nous vivons la tête remplie de "il faut" et oublions souvent la question la plus simple : "Et moi, de quoi ai-je besoin ?".

Moi la première... Chaque année je me dis, on ne m'y reprendra plus. C'est décidé ! Je ne me ferai plus happer par le rythme effréné de la rentrée après un été si délicieux... Tu parles ! Au fil des ans, j'ai donc mis en place un précieux protocole tout simple : je m'accorde chaque jour un petit moment d’écoute intérieure. Pas besoin de méditer une heure, trois minutes suffisent. Essayez ! Fermez les yeux, portez attention à votre respiration (on a vu l'importance de la respiration dans l'article précédent), et laissez venir la question : « Qu’est-ce qui me ferait du bien aujourd’hui ? »

La réponse peut surprendre. Parfois, ce n’est pas un grand projet mais quelque chose de très simple : un câlin, une soupe chaude, une balade courte, un appel à un ami, un moment pour moi. Se donner la permission d’écouter ces petits élans, c’est déjà se respecter. C’est aussi retrouver une forme de boussole intérieure, précieuse quand tout autour de nous s’agite.

L’écoute de soi n’est pas un luxe, c’est une hygiène intérieure. Et ne croyez pas ceux qui vous traitent d'égoïste quand vous prenez ce temps ! Plus vous exercez l'écoute de vous-même, plus vous développez la confiance en vos propres besoins.

Est-ce que vous pratiquez déjà ? Partagez-moi. votre expérience. J'adore vous lire.

À tout vite !