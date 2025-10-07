Mardi 7 Octobre 2025
Grand Besançon Métropole
Santé

S’écouter vraiment : le protocole tout simple de notre coach Anne Sallé

Publié le 07/10/2025 - 09:30
Mis à jour le 07/10/2025 - 09:28

NO STRESS • L’automne est une saison de retour vers soi : la lumière baisse, la nature ralentit et nous invite à faire pareil. Pourtant, nous avons tendance à accélérer encore : projets, obligations, listes à rallonge… Nous vivons la tête remplie de "il faut" et oublions souvent la question la plus simple : "Et moi, de quoi ai-je besoin ?".

Moi la première... Chaque année je me dis, on ne m'y reprendra plus. C'est décidé ! Je ne me ferai plus happer par le rythme effréné de la rentrée après un été si délicieux...  Tu parles !  Au fil des ans, j'ai donc mis en place un précieux protocole tout simple : je m'accorde chaque jour un petit moment d’écoute intérieure. Pas besoin de méditer une heure, trois minutes suffisent. Essayez ! Fermez les yeux, portez attention à votre respiration (on a vu l'importance de la respiration dans l'article précédent), et laissez venir la question : « Qu’est-ce qui me ferait du bien aujourd’hui ? »

La réponse peut surprendre. Parfois, ce n’est pas un grand projet mais quelque chose de très simple : un câlin, une soupe chaude, une balade courte, un appel à un ami, un moment pour moi. Se donner la permission d’écouter ces petits élans, c’est déjà se respecter. C’est aussi retrouver une forme de boussole intérieure, précieuse quand tout autour de nous s’agite.

L’écoute de soi n’est pas un luxe, c’est une hygiène intérieure. Et ne croyez pas ceux qui vous traitent d'égoïste quand vous prenez ce temps ! Plus vous exercez l'écoute de vous-même, plus vous développez la confiance en vos propres besoins.

Est-ce que vous pratiquez déjà ? Partagez-moi. votre expérience.  J'adore vous lire.

À tout vite !

bien-être méditation santé mentale soin zen

Publié le 7 octobre à 09h30 par Anne Sallé • Membre
