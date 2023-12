Shopping de Noël : escape game, quiz boxing et jeux d’énigmes chez Fug Game…

La Poste dans les starting-blocks... Comme en 2022, l'entreprise prévoit d’acheminer et de distribuer plus de 100 millions de colis pendant les mois de novembre et décembre 2023. Pour réaliser ce tour de force, elle s’appuie sur l’ensemble des postiers, soutenus par 3.000 saisonniers, ainsi que sur ses 19 plateformes de tri et ses 35.000 points de services postaux pour l’accueil des clients.