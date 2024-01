Sochaux veut enchaîner ce soir face à Nîmes

National : FCSM - Nîmes, lundi à 18h15 au stade Bonal

Redémarrer le championnat "sur de bonnes bases" c’est ce qu’espère ce lundi soir Oswald Tanchot face à Nîmes. Si l’objectif n’est encore clairement pas assumé par le club, du côté du classement, seulement cinq points séparent pourtant le FCSM du podium. À la fois peu et pourtant… Les connaisseurs savent la dangerosité de ce championnat qui révèle journée après journée son lot de surprise.

Un terrain compliqué, une occasion manquée, un effectif diminué etc. Il en faut parfois très peu pour passer du top… au flop. D’ailleurs le coach sochalien l’a encore rappelé en conférence de presse d’avant match, "il ne faut pas attendre les faiblesses des autres si on veut jouer quelque chose cette saison. C’est à nous de faire ce qu’il faut à domicile et dans les semaines qui viennent". Allant dans le même sens, "on ne regarde pas le classement, on est concentré sur nous-mêmes" a déclaré le capitaine sochalien de retour de suspension qui effectuera ce lundi son retour dans le groupe.

S’imposer à la maison

Faire de Bonal, une forteresse est d’ailleurs l’une des volontés du groupe qui aura pour cela plus que besoin de l’appui de ses supporters. Mais l’horaire retenu du match sera justement loin de permettre une grosse affluence (lundi 18h15), les supporters ne cessent de demander que les matchs de foot aient lieu le week-end, mais à ce petit jeu ce sont encore les diffuseurs TV qui ont le dernier mot. "C’est dommage, ça gâche la fête, et ça sera pareil pour la réception du Red Star" se lamente Oswald Tanchot qui a été ovationné par le public de Bonal lors du dernier match face à Lorient.

Encore dans la course pour la coupe de France, les Sochaliens devront enchaîner dès dimanche avec la réception de Reims qui cartonne actuellement en ligue 1. Un match qui sera "un plus pour tout le monde" a déclaré Malcolm Viltard, mais la priorité reste le championnat rappelle le jeune capitaine sochalien.

Pour s’imposer face au 14e du classement, Tanchot assure qu’il faudra "faire des efforts" dans le but de "rester sur cette dynamique positive" a conclu Malcolm Viltard.