Sondage - Avec les beaux jours, comment vous protégez-vous du soleil ?

Cette année, la fête de l’Aïd-el-Kébir débute le 6 juin 2025. Cette fête, qui dure traditionnellement trois jours, donne lieu à des abattages rituels d’animaux et doit se dérouler dans le respect des réglementations sanitaires, environnementales, relatives à la protection animale et commerciales, rappelle la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt dans un communiqué.