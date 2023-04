Sondage – Comptez-vous aller manifester le 1er mai ?

Dans un contexte politique tendu par la réforme des retraites, la fête du travail du 1er mai 2023 est d’ores et déjà annoncée comme une journée de mobilisation exceptionnelle et populaire. L’intersyndicale ayant appelé à un "raz-de-marée populaire", les militants sont invités à se mobiliser en masse ce lundi 1er mai. Et vous, comptez-vous manifester le 1er mai ? C’est notre sondage de la semaine.