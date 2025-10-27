Lundi 27 Octobre 2025
Sondage - Fêtez-vous Halloween cette année ?

Publié le 27/10/2025 - 12:00
Cette année, le 31 octobre tombe un vendredi, ce qui permettra à ceux qui attendent cette date avec impatience de débuter le week-end en fêtant Halloween. Qu’il s’agisse d’aller collecter des friandises avec les enfants, ouvrir la porte aux petits monstres venus réclamer quelques bonbons, décorer sa maison, aller à une soirée costumée ou encore simplement se faire frissonner devant un bon film d’horreur, nombreuses sont les manières de prendre part à la célèbre fête anglo-saxonne. Et vous, fêtez-vous Halloween cette année ? C’est notre sondage de la semaine.

Publié le 27 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Loisirs

Un Bisontin développe un jeu de gestion de station de ski inspiré de la Franche-Comté

Yannis Beaux a développé, d'abord sur son temps libre puis à temps complet après avoir créé son auto-entreprise, un jeu vidéo de simulation permettant de construire et gérer sa propre station de ski. Pour cela, le Bisontin s'est nourri des paysages de la Franche-Comté mais aussi des problématiques rencontrées par les stations de la région pour y puiser l'inspiration nécessaire afin de perfectionner son jeu. En novembre 2025, il ouvrira une campagne de financement participatif pour permettre à son projet d'être commercialisé.

bisontin jeu vidéo ski station de ski
Publié le 25 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Miserey-Salines
Economie Loisirs
On a testé pour vous...

On a testé le karting en réalité augmentée aux Ateliers de Miserey-Salines

VIDÉO • Situés à Miserey-Salines, les Ateliers ont ouvert depuis le 17 octobre 2025, une partie de leur nouvelle extension qui accueille l’activité Battle Kart. Une sorte de Mario Kart géant qui combine les sensations du karting et l’aspect ludique du jeu vidéo. Nous avons pu tester l’activité le 16 octobre dernier et sans surprise… on a déjà très hâte d’y retourner ! 

Publié le 24 octobre à 08h40 par Elodie Retrouvey
Nancray
Loisirs

Vacances ensorcelantes : les sorcières déboulent au musée des Maisons comtoises de Nancray

Pendant les vacances de la Toussaint, le musée des Maisons comtoises de Nancray se métamorphose afin de plonger petits et grands dans un univers magique fait de spectacles, contes, ateliers et rencontres étonnantes jusqu’au 2 novembre 2025. Sorcellerie, frissons et gourmandises mystérieuses seront au programme. 

activités enfants halloween musée des maisons comtoises vacances
Publié le 20 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Nancray
Culture Loisirs

Le musée des Maisons Comtoises fête Halloween entre sorcellerie et traditions

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le musée des Maisons Comtoises plonge ses visiteurs dans un univers magique et mystérieux, à l’occasion de ses vacances ensorcelantes. Spectacles, ateliers, contes, dégustations et jeux rythmeront cette quinzaine placée sous le signe de la sorcellerie et des traditions populaires.

halloween jeux musée des maisons comtoises spectacle vacances vacances de la toussaint
Publié le 19 octobre à 09h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Culture Loisirs

Vacances de la Toussaint : 20 idées d’activités pour toute la famille dans le Grand Besançon

Les vacances de la Toussaint approchent à grands pas ! Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le Grand Besançon regorge d’activités pour petits et grands : balades en pleine nature, séances de cinéma, musées, loisirs indoor, parcs à thème ou encore soirées d’Halloween… De quoi occuper les enfants, se détendre et (re)découvrir le territoire autrement. Notre stagiaire du moment, Ulysse B., propose une sélection d’une vingtaine d’activités pendant ces vacances d’automne.

1055 bibliothèque dino zoo escape game halloween musée musée des maisons comtoises patinoire piscine vacances de la toussaint
Publié le 18 octobre à 11h00 par Alexane
Charbonnières
Jeunesse Loisirs

Dragons et créatures fantastiques : le Dino-Zoo se transforme pour Halloween

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le parc préhistorique Dino-Zoo revêt les couleurs d’Halloween et invite le public à plonger dans un univers féerique et mystérieux. Pour la première fois, le site accueille de gigantesques dragons animatroniques, mêlant technologie et imaginaire.

dino zoo dinosaure enfants halloween vacances vacances de la toussaint
Publié le 18 octobre à 09h30 par Alexane
Haut-Doubs
Economie Loisirs

Le Pays du Haut-Doubs adopte son Masterplan pour un tourisme durable à l’horizon 2040

Le territoire du Haut-Doubs vient d’adopter son Masterplan de la transition du tourisme et des loisirs 2024–2040, un schéma stratégique destiné à accompagner la mutation du secteur face aux enjeux climatiques, économiques et sociétaux. Signé officiellement le 14 octobre 2025, ce plan fixe les grandes orientations pour un tourisme plus durable et une meilleure valorisation des ressources locales.

loisirs syndicat mixte du mont d'or tourisme
Publié le 15 octobre à 10h13 par Alexane
Besançon
Loisirs Société
Publi-Infos

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !

PUBLI-INFO • Être capable de bien utiliser – et en toute autonomie – un  vélo ne s’improvise pas. Le faire en sécurité, en confiance  et en toute maîtrise du vélo, sans oublier son environnement, ça s’apprend. Et le plus tôt est le mieux. Et c’est là que Rémy rencontre Decathlon…

décathlon stage vélo vélo vélo-enfant
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
