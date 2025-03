Sondage – Les bars, cafés, brasseries et autres bistrots sont-ils importants pour vous ?

Dans le but de faire des économies, le président des États-Unis Donald Trump et son administration, dont Elon Musk, souhaitent fermer des consulats dans le monde, y compris en France, dont ceux de Lyon, Strasbourg, Bordeaux et Rennes, selon un article du média américain Politico. Quelles seraient les conséquences pour les expatriés américains résidant à Besançon et en Bourgogne Franche-Comté ?