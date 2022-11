Sports : le faux pas de Sochaux à Annecy, une belle opération pour le Racing

Défaite du FC Sochaux à Annecy et du GBDH contre Tremblay, victoire du Racing Besançon face à Colmar et de l'ESBF sur Palente, retrouvez les résultats des équipes mises à l'épreuve ce week-end dans le Doubs.

Handball :

Proligue :

GBDH - Tremblay : 33 - 36

Malgré une belle combativité affichée, les Bisontins ne sont pas parvenus à prendre le dessus sur Tremblay. Emmenés par un Milos Mocevic des grands soirs, les hommes de Benoît Guillaume regagnaient les vestiaires en étant menés d’un seul but (14-15). Avec ses onze arrêts, le portier bisontin avait permis à ses coéquipiers de rester au contact de Tremblay.

Mais la deuxième période n’allait pas se dérouler aussi bien. Le GBDH perdait en efficacité et se retrouvait largement distancé (26-19, 41e). Le sursaut d’orgueil en fin de rencontre n'allait pas suffire (29-31, 52e’) et les Bisontins s’inclinaient finalement de 3 buts.

ESBF - Palente : 30-27

Dans ce match de gala il n’y a pas eu de surprise puisque l’ESBF s’est logiquement imposé face à ses voisines de Palente. Les Bisontines ont bien su gérer leur match malgré l’absence de Lucie Granier et Audrey Dembel retenues en équipe de France et de Natalia Nosek retenue en équipe de Pologne pour la phase préparatoire de l’Euro.

Football :

Ligue 1 :

Annecy - FCSM : 2-1

Les Sochaliens se sont finalement laissés piéger ce samedi à Annecy. Sochaux avait pourtant réalisé une belle entame de match grâce à Sissoko qui trouvait le chemin des filets dès la 7e minute de jeu. Mais les locaux réagissaient en pressant haut les Doubistes qui subissaient le jeu davantage. Prévot était même décisif face à Shamal à la 28e. Sochaux reculait mais résistait jusqu’à la pause.

En deuxième période, Sochaux continuait de reculer et négociait mal ses contres. Ndour sur corner était même obligé de sauver les meubles (58e). Trop attentistes, les Sochaliens se faisaient finalement surprendre à la 77e par Baldé tout juste entré en jeu. Plutôt que de réagir, Sochaux était acculé alors qu’Annecy se voyait pousser des ailes. Dix minutes plus tard, la tête de Mouanga sur corner permettait aux Annéciens de passer devant et de le rester.

Un faux pas qui coûte cher au FCSM qui recule désormais à la 4e place du classement, à 5 pas du leader Le Havre.

Nationale 2 :

Racing Besançon - Colmar : 3-2

En s’imposant 2-1 à Colmar, le Racing Besançon a réalisé une belle opération. Les Bisontins ont fait le job dès la première période. La très belle entame de jeu permettait à Boudiba de scorer dès la 3e minute de jeu. Colmar avait beau égalisé à la 37e, Mendy doublait la marque et permettait à son équipe de repasser devant juste avant la pause (44e).

En seconde période, les Bisontins réussissaient à conserver le score et signaient leur première victoire à l’extérieur. Une victoire qui leur permet de faire un petit bon au classement de la 15e à la 12e place.

(Élodie Retrouvey)