Sports : les rencontres à suivre ce week-end

Avec la trêve internationale en handball féminin et le FCSM qui affrontera Caen en match décalé de ligue 2 ce lundi, seuls le Racing Besançon en Nationale 2 et le GBDH en proligue seront présents sur les terrains ce week-end.

Football

Nationale 2 : Sainte-Geneviève - Racing Besançon, samedi à 18h

Désormais 13e de leur poule, les Bisontines se déplacent ce samedi chez un concurrent direct pour le maintien. Sainte-Geneviève, classé 11e ne compte que deux points de plus que le Racing qui pourrait donc grappiller une ou deux places au classement ce week-end en cas de victoire. Avec seulement une victoire en cinq matchs, les Racingmens vont devoir se montrer plus efficace sur le terrain pour réussir à s’extraire de la zone de relégation.

Handball

Proligue : Valence - Grand Besançon Doubs Handball, vendredi à 20h

Pour la 20e journée de proligue, le GBDH se déplace à Valence, concurrent direct pour le maintien. Les Valentinois occupent actuellement la 13e place du classement, juste devant les Bisontins qui comptent deux points de retard sur son adversaire du jour. Une victoire permettrait aux Bisontins de creuser l’écart entre eux et les premiers actuels relégués, Villeurbanne et Strasbourg qui comptent respectivement 3 et 2 points.

La rencontre est à suivre en direct sur Mistral TV et Handball TV.