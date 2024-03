Suisse : vive émotion après la mort de cinq randonneurs dans les Alpes

L'émotion était grande lundi 11 mars 2024 dans le canton suisse du Valais, dans le sud-ouest du pays alpin, après la découverte des corps de cinq des six randonneurs à ski disparus depuis samedi. Les cinq randonneurs retrouvés morts étaient tous membres d'une même famille originaire du bourg de Vex, situé dans la vallée d'Herens, ont indiqué des habitants à l'AFP.

La police a poursuivi les recherches lundi pour retrouver la sixième personne, originaire elle du canton de Fribourg, sans succès pour le moment. Très émues, environ 400 personnes se sont recueillies ensemble dans la soirée à Vex, des bougies à la main, après une cérémonie à l'église. Des habitants sont aussi venus déposer des bouquets de fleurs en hommage aux victimes. "Je voulais témoigner toute ma sympathie, je suis très touchée", explique Micheline Georges-Logean, une habitante de la vallée venue déposer un bouquet de roses blanches devant l'église du village. "Je connais bien les parents (des trois frères décédés, NDLR). Les enfants ont un peu le même âge (que les miens NDLR) donc voilà apporter un bouquet de fleurs, et faire une prière voilà...", ajoute-t-elle.

La police n'a elle pas souhaité donner de précision sur l'identité des personnes retrouvées tant que les résultats de l'identification formelle ne sont pas connus. Une enquête est en cours afin d'élucider les circonstances de ce drame.

Le groupe de randonneurs, composé de ressortissants suisses âgés de 21 à 58 ans, était parti de Zermatt samedi matin dans le but de rallier le village d'altitude d'Arolla dans la même journée.

"Tenté l'impossible"

"Tout a été entrepris sur le plan humain, sur le plan des moyens.... on a tenté l'impossible. Parfois devant la nature on doit s'incliner", a déclaré le commandant de la police cantonale valaisanne, Christian Varone, lors d'une conférence de presse à Sion. "Les sauveteurs ont été jusqu'à l'extrême, extrême limite des possibilités" pour les retrouver, a-t-il insisté, pointant du doigt les conditions "catastrophiques" au cours du week-end, avec du vent, du brouillard, un froid glacial et un risque important d'avalanches.

Les secours avaient été alertés samedi après-midi par un membre de la famille qui devait retrouver le groupe à Arolla et qui s'était inquiété de ne pas le voir arriver. Les randonneurs ont pu être localisés dans le secteur du col de Tête Blanche, à 3.500 mètres d'altitude environ, car l'un d'entre est parvenu à appeler les secours. Mais la tempête liée à la dépression Monica qui a sévi durant le weekend dans le sud des Alpes, avec des rafales de vent allant jusqu'à 150 km/h voire 190 km/h localement, ainsi que le risque d'avalanche ont longtemps empêché les hélicoptères et les colonnes de secours de pouvoir approcher la zone.

Dimanche soir, une équipe composée de deux sauveteurs, d'un médecin et d'un policier a finalement pu être héliportée à proximité de la cabane de la Dent Blanche. C'est en arrivant dans le secteur de Tête Blanche qu'ils ont découvert les cinq corps.

(AFP)