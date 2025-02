Tarte café chocolat du chef Robin Vuillemenot du restaurant La Boucle à Besançon

La ganache montée au café. A faire la veille. Faites chauffer la crème à 80 °C. Ajoutez le café en grains concassé et torréfié. Filmez et laissez infuser 10 min. Passez la crème au chinois. Réchauffez la crème, et versez-la sur le chocolat blanc et la gélatine. Une fois le chocolat et la gélatine fondus, ajoutez la crème froide et mixez le tout. Laissez reposer une nuit au réfrigérateur.