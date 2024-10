Taxe foncière : l’échéance pour s’acquitter de l’impôt approche

La Direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Doubs rappelle que la date limite pour s’acquitter de la taxe foncière est fixée au 15 octobre 2024. On fait le point sur les modes de règlements possibles, les délais et les dates de prélèvement.

Les avis de taxes foncières 2024 (bâtis et non bâtis) sont d’ores et déjà disponible en ligne, dans l’espace particulier des usagers sur impots.gouv.fr.

Si vous n’êtes pas mensualisé, vous devrez régler le montant de l’impôt avant le 15 octobre 2024.

- Si celui-ci est supérieur à 300 € :

Il peut être payé en ligne sur impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » en scannant le code QR présent sur l’avis. L’usager dispose alors de 5 jours de délai supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 20 octobre minuit, pour enregistrer son paiement. Le prélèvement sera effectué le 25 octobre.

- S’il est inférieur à 300 € :

Il peut également être payé en ligne sur impots.gouv.fr ou par les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis :

chèque ou TIP SEPA si l’avis comporte un talon de paiement,

espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou partenaire agréé par la direction générale des Finances publiques. La liste des buralistes agréés est disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr (rubrique particulier / Paiement de proximité / La carte des buralistes)

Pour ne plus avoir à y penser, la DDFiP du Doubs recommande d’opter pour la mensualisation ou le prélèvement échéance.

Pour toute question sur les contrats de prélèvement, un numéro d’appel : le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.