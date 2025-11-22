Samedi 22 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Economie

Timeworld Limite : un congrès mondial des  rencontres scientifiques à Besançon

Publié le 22/11/2025 - 17:24
Mis à jour le 20/11/2025 - 16:03

© Sacha B. / mCi
© Sacha B. / mCi

Le congrès s’articule autour d’un riche programme dédié à la thématique de la limite :

  • limites mesurées à travers les mathématiques, la physique, l’informatique ou l’industrie,
  • limites du vivant (médecine, climatologie, géologie, évolution),
  • limites perçues par la philosophie, la sociologie ou la psychologie,
  • limites explorées dans l’art et la culture.

Plusieurs dizaines de conférences de haut niveau seront proposées simultanément dans trois salles, invitant chacun à se cultiver, s’informer, réfléchir et échanger.

Parmi les intervenants renommés attendus : Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, Cédric Villani, médaille Fields, Jean-Paul Delahaye, mathématicien, ou encore Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social de Paris. De nombreux chercheurs, auteurs, enseignants et spécialistes internationaux, ainsi que des experts de Besançon et de l’Université Marie et Louis Pasteur, compléteront un plateau d’exception.

Le congrès offrira aussi des moments culturels forts, dont le concert du Quatuor Ellipsos, "A Dream for Artemis", présenté le 3 décembre à 18h30, en partenariat avec l’Orchestre Victor Hugo.

Timeworld en chiffres :

  • 71 conférences
  • 4 tables rondes
  • 1 espace convivialité
  • Séances de dédicaces
  • 1 performance
  • 2 concerts, dont un pour le jeune public le 3 décembre à 13h30

Infos +

L’inscription est gratuite pour les étudiants.

(Communiqué)

Allez + loin

congrès science

Publié le 22 novembre à 17h24 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Franche-Comté
Economie

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

À partir du 25 novembre 2025, vous allez découvrir jusqu’au 24 décembre la rubrique commerciale Shopping de Noël sur maCommune.info ! Chaque jour, un commerçant, une entreprise de Besançon ou d'ailleurs en Bourgogne Franche-Comté, mettra en valeur un produit, une idée cadeau à offrir en cette fin d’année…

commerce noël noël 2024 shopping shopping de noël
Publié le 24 novembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

Beaujolais Nouveau : chez Barthod, la tradition perd du terrain mais reste vivante…

Fondée il y a 76 ans, la Maison Barthod fait figure d’institution dans le paysage bisontin. À l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau ce jeudi 20 novembre, Sébastien David, caviste chez Barthod depuis près de 30 ans, dévoile les cuvées proposées cette année et livre son regard sur une tradition qui s’étiole.

barthod beaujolais beaujolais nouveau cave à vin tradition vin
Publié le 20 novembre à 08h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane
Saulieu
Economie

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française

VIDÉO • À l’occasion du cinquantième anniversaire de l'arrivée de Bernard Loiseau à Saulieu, dans l’hôtel-restaurant historique La Côte d’Or, la famille Loiseau a présenté ce mardi 18 novembre les locaux récemment rénovés et rendu hommage à l’époux, au père, au mentor...

bérangère loiseau bernard loiseau blanche loiseau dominique loiseau guide michelin hôtel la côte d'or loiseau du temps restaurant restaurant loiseau du temps
Publié le 19 novembre à 08h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Une semaine pour parler industrie en Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion de la semaine de l’industrie, du 17 au 21 novembre, France Travail Territoire de Belfort et l’UIMM Franche-Comté proposent un parcours aux femmes souhaitant découvrir ou faire carrière dans les métiers de l’industrie en partenariat avec le GEIQ industries, Milgred, Arabelle Solutions, Alstom et Forvia et le Réseau pour l’Emploi.

industrie
Publié le 18 novembre à 17h33 par Hélène L.
France
Economie Politique

Pierre Moscovici souhaite un candidat social-démocrate à la présidentielle

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi 17 novembre 2025 qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part.

budget cour des comptes élection présidentielle pierre moscovici
Publié le 17 novembre à 11h33 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

QUOI DE 9 ? • Le Black Friday s’annonce grandiose au magasin Boulanger de Besançon, situé rue Guillaume Apollinaire dans le centre commercial Géant Casino – ZAC de Châteaufarine. À cette occasion, découvrez des promotions exclusives sur une sélection de produits haut de gamme pour équiper votre maison avec style et performance. Voici quatre incontournables à découvrir avant le 30 novembre !

black friday boulanger besancon commerce électroménager Friteuse sans huile ordinateur quoi de 9 télévision
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 -2.05
partiellement nuageux
le 22/11 à 18h00
Vent
1.35 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
80 %
 