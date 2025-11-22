Timeworld Limite : un congrès mondial des  rencontres scientifiques à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le congrès s’articule autour d’un riche programme dédié à la thématique de la limite :

limites mesurées à travers les mathématiques, la physique, l’informatique ou l’industrie,

limites du vivant (médecine, climatologie, géologie, évolution),

limites perçues par la philosophie, la sociologie ou la psychologie,

limites explorées dans l’art et la culture.

Plusieurs dizaines de conférences de haut niveau seront proposées simultanément dans trois salles, invitant chacun à se cultiver, s’informer, réfléchir et échanger.

Parmi les intervenants renommés attendus : Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, Cédric Villani, médaille Fields, Jean-Paul Delahaye, mathématicien, ou encore Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social de Paris. De nombreux chercheurs, auteurs, enseignants et spécialistes internationaux, ainsi que des experts de Besançon et de l’Université Marie et Louis Pasteur, compléteront un plateau d’exception.

Le congrès offrira aussi des moments culturels forts, dont le concert du Quatuor Ellipsos, "A Dream for Artemis", présenté le 3 décembre à 18h30, en partenariat avec l’Orchestre Victor Hugo.

Timeworld en chiffres :

71 conférences

4 tables rondes

1 espace convivialité

Séances de dédicaces

1 performance

2 concerts, dont un pour le jeune public le 3 décembre à 13h30

Infos +

L’inscription est gratuite pour les étudiants.

(Communiqué)