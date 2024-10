Tour de France des sites Vauban : un appel aux dons pour "acheter des kilomètres"

Après l’ascension du Mont Blanc en 2018 et le Groenland en 2022, c’est désormais à vélo qu’a décidé de se lancer Frédéric Parise, ancien footballeur et entraîneur du Besançon Racing Club (BRC). Sportif aguerri, il a souhaité mettre une nouvelle fois en avant une association qui lui tient à cœur. Il s’agit de "Bout de vie".

Pour rappel, Frédéric Parise a effectué l’ascension du massif du PerserajukIls avec trois jeunes amputés en 2022. Un périple mis en vidéo à travers le documentaire L’iceberg du réalisateur David Tiago Ribeiro, connu pour avoir suivi Mike Horn dans ses expéditions.

6.500 km en 82 étapes et 12 sites Vauban

À vélo et accompagné de son ami Lionel, Frédéric restera cette année en France, mais ne ménagera toutefois pas ses efforts. En effet, il a prévu d’effectuer 6.500 km en deux mois et demi. Le départ sera donné le 1er mai 2025 à la Citadelle de Besançon et le retour est prévu le 14 juillet au fort Griffon à Besançon. Lors de ce parcours, il effectuera 82 étapes et passera par 12 sites majeurs du réseau Vauban.

Objectif ? Recueillir 13.000 euros pour financer "Croisière voilier en mer polaire et raid survie en Arctique" pour l’association Bout de Vie. Pour y parvenir, il vend chaque kilomètre deux euros. "Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Bout de Vie", tient-il à nous préciser.

