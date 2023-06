Travaux de sécurisation : la côte de Morre fermée à partir du 10 juillet 2023

Suite aux études qui ont été menées depuis plus d’un an, le Département du Doubs dispose d’un diagnostic complet concernant les risques de chutes de pierres et instabilités rocheuses le long de la RD 571 (côte de Morre) sur la partie basse située entre la Porte Taillée et l’entrée de la commune de Morre.

Ce diagnostic réalisé avec l’appui du bureau d’étude Arias Montagne a permis d’identifier plusieurs tronçons à traiter et de définir pour chacun d’eux les risques et dangers pour les usagers, classés de peu élevés à très élevés.

Compte tenu de ces résultats, le Département a décidé d’engager dès cette année des travaux de sécurisation sur le secteur où le risque est très élevé :

au niveau de la grotte dite St Léonard proche du tunnel SNCF : purges manuelles des pierres instables (5 jours), réalisation de 15 clouages de 3 mètres de long, 32 m2 de filet plaqué, 3 500 m2 de grillage plaqué, 44 mètres linéaires d’écran par-blocs à 5 mètres de hauteur.

sur deux talus en partie supérieure de la route à proximité de la commune de Morre : purges manuelles des pierres instables (3 jours), réalisation de 10 clouages de 5 mètres de long, 3 000 m2 de grillage plaqué.

400.000€ de travaux

Deux entreprises spécialisées dans les travaux acrobatiques ont été mandatées pour ces travaux : Tetra pour le secteur de la Grotte St Léonard et Roc Aménagement pour le traitement des deux talus. Le montant total des travaux est de 400.000 euros TTC.

Au vu des différentes contraintes (trafic, transports scolaires, environnementales...) et de la nature des travaux à réaliser, ces derniers ont été programmés du 10 juillet au 18 août prochains, pendant les grandes vacances. En raison de la spécificité des travaux et afin d’assurer la sécurité des usagers, la RD 571 – Côte de Morre sera donc totalement fermée à la circulation pendant toute la durée des travaux, soit six semaines.

La déviation habituelle sera mise en place par la voie des Mercureaux (RN 57).

À noter que l’ensemble des commerces de la commune de Morre et du secteur Rivotte à Besançon restent accessibles pendant toute la durée des travaux.

Le Département précise que "la période de fermeture a été déterminée en tenant compte de plusieurs facteurs" :

Assurer la sécurité des usagers,

Circulation moins dense en période de vacances d’été,

Préserver l’environnement et respecter la biodiversité (chiroptères et zone arbustive),

Ne pas impacter les transports scolaires,

Maintenir les activités économiques au maximum.

(Communiqué)