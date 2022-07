Travaux sur la RD 437 à Grand-Combe-Châteleu : circulation interrompue à partir du 11 juillet

Sur une section d’environ 300 mètres, la route départementale 437 est exposée à un risque de chutes de pierres en provenance d’une importante zone de falaise pouvant atteindre plus de 100 mètres de hauteur. Coût du chantier : 360.000 € pris en charge par le Département du Doubs.

La mise en place de grillages et écrans pare-blocs s'effectuera entre le 7 juillet et le 31 août 2022 et la circulation totalement sera totalement interrompue à compter du 11 juillet 2022

La première phase de travaux, réalisée durant l’été 2019, concernait la purge de blocs rocheux instables et la mise en place de filets de câbles de soutien et d’ancrages d’autres blocs rocheux. Aujourd’hui, la deuxième phase consiste à réaliser une purge complémentaire des blocs rocheux instables et à mettre en place des grillages plaqués et des écrans pare-blocs.

Cela représente sur l’ensemble de la falaise : 8 000 m2 de grillage et 150 mètres d’écran.

Les travaux seront réalisés par le groupement ROC AMENAGEMENT – VTS spécialisé en travaux d’accès difficile.

Planification des travaux et gestion de la circulation

En raison de l’étroitesse du site d’intervention (entre la falaise et la ligne ferroviaire des Horlogers), la réalisation des travaux en toute sécurité impose une fermeture totale de la circulation sur la RD 437.

Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules pendant toute la durée du chantier par les RD 48 et RD 132 (Morteau – Les Combes – Gilley – Remonot).

Les accès aux restaurants, commerces et activités situés entre le chantier et Morteau seront maintenus mais suivant un sens de circulation en raison de la concomitance avec les travaux de création d’une voie mobilités douces à l’entrée de Morteau.

Afin de minimiser la gêne aux usagers et ne pas perturber les transports scolaires, les travaux sont programmés pendant les vacances estivales du 7 juillet au 31 août. La coupure à la circulation sera effective à compter du lundi 11 juillet.

Un dispositif de protection de la voie ferrée permettra de maintenir des conditions normales de circulation sur la ligne des Horlogers pendant la durée des travaux.