Triathlon du Val de Gray : 1.300 athlètes attendus les 23 et 24 juillet

Le triathlon du Val de Gray est de retour les 23 et 24 juillet 2022 sur le site de la plage de Gray. Cet événement mythique du bassin Graylois rassemble pas moins de 1.300 athlètes de tous les âges, de tous les niveaux et des quatre coins de la France.

Le triathlon représente deux jours de compétition sportive, huit mois de préparation, huit courses différentes et environ 150 bénévoles. Ce week-end estival est rempli de bonne humeur, d'esprit d'équipe, de challenge et d'émotions fortes.

Le programme des deux jours du triathlon

Le samedi 23 juillet se déroulera les courses à petites distances et les courses jeunes. La distance XS annoncera le départ de l'édition 2022 du Triathlon du Val de Gray. Elle comptabilise : 200 M de natation, 8,6 KM de vélo et 2KM de course à pied.

Suivra ensuite le parcours S (750 m de natation, 22km de vélo, 5 km de course à pieds), puis les courses jeunes.

En fin de journée nous retrouverons notre mythique course le Tri Relais. Une course de format S s'effectuant par équipe de 2 ou 3 personnes. Ce format permet à différentes équipes de s'affronter tout en s'amusant entre amis, en famille ou entre collègues

Concernant le dimanche 24 juillet, le matin se déroulera la plus grande course du Triathlon, le parcours L. Au programme, 1875 M de natation, 87 KM de vélo et 20 KM de course à pied. Cette course peut-être réalisée en individuel ou en relais. Enfin, la 22ème édition se terminera sur le parcours format M en individuel ou en relais (1.500 m de natation, 43 km de vélo, 10 km de course à pieds).