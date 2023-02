Tribune : Ensemble pour Les Libertés appelle à la mobilisation pour la paix

Mobilisation générale pour la paix

Actuellement de nombreux sujets nécessitent de larges actions collectives, mais l’urgence absolue est l’arrêt de la guerre en Ukraine. L’histoire se répète, les guerres sont toujours provoquées par les gouvernements au détriment des peuples et contre leurs volontés, pour des motifs de domination, le plus souvent financière voire idéologique. Les peuples sont trompés par des

informations fallacieuses diffusées par les médias complices. A l’heure où des hérauts désignés cherchent à nous entraîner chaque jour plus avant dans un conflit avec la Russie, aux conséquences imprévisibles pour la France, pour l’Europe et pour le monde, nous avons le devoir d’ouvrir les yeux et de nous interroger en conscience.

Sommes-nous capables de répondre avec certitude et clarté à certaines questions : qui est notre véritable ennemi ? Qui sont nos véritables alliés ? Au nom de quoi et de qui nous engageons-nous ?Les conflits triangulés sont aussi vieux que le monde et rares sont les guerres non orchestrées où tous les acteurs sont visibles et identifiables. Nous en reconnaissons aujourd’hui les ingrédients : intervention de parties tierces, exploitation de la rivalité identitaire, principe d’escalade et de loi du Talion, scénarisation et médiatisation extrême, construction infamante de l’ennemi désigné, etc ...

A l’heure où la propagande de guerre se déchaîne pour prendre le pas sur le destin naturel des hommes et les entraîner dans leurs instincts belliqueux au-delà du rationnel et de leurs propres intérêts, il n’est rien de plus essentiel que de reconsidérer la situation. Que deviennent l’indépendance et la grandeur de la France ? Qu’est-il advenu de notre diplomatie, capable en d’autres temps d’affirmer sur le plan international la souveraineté et la puissance françaises et d’influer les processus de paix ? Qu’est- il advenu de notre Parlement qui aurait dû débattre de cet engagement dans ce conflit si nous étions encore en démocratie ?

La France n’a aucun intérêt en Ukraine, et la stabilité du Monde ne dépend pas du maintien de l’hégémonie des États-Unis. Le choix d’envoyer en Ukraine des armes de plus en plus lourdes, voire des avions Mirage 2000, ne peut qu’inscrire la France comme un état belligérant et contribuer à prolonger la guerre pour le malheur des peuples ukrainiens et russes ; cela risque

de conduire à un embrasement de notre continent. Les citoyens européens de l’Atlantique à l’Oural, voire du monde entier, doivent prendre conscience du risque d’une troisième guerre mondiale. Les alertes de nombreux militaires, géopoliticiens et journalistes intègres ne sont pas relayées par les médias aux ordres des pouvoirs. Nucléaire ou pas, cette guerre serait

dévastatrice. L’Europe ne doit pas être le champ de bataille de cette guerre à la Russie préparée par les Etats-Unis depuis 1945, avec la complicité ces dernières années de la France et de l’Allemagne, selon les aveux de F. Hollande et A. Merkel. Or l’OTAN, dont la France fait partie, est en guerre.

Sous couvert d’une guerre, les gouvernements cherchent à masquer leur incurie dramatique en matière d’économie, de sécurité, de justice, de santé et de politique migratoire. Mais est-ce vraiment de l’incompétence ? Ou précisément l’objectif de provoquer un chaos d’où émergera le Nouvel Ordre Mondial inscrit dans l’agenda 2030 ? Le quoiqu’il en coûte risque de coûter définitivement très cher... en vies humaines ! Une action collective et massive est urgente. Les pétitions et les manifestations ne suffisent pas. Nous devons agir Ensemble, non seulement Pour les Libertés, mais aussi pour éviter l’escalade vers une troisième guerre mondiale et au-delà, pour exiger l’instauration d’une paix durable dans le monde. C’est en ce sens qu’Ensemble pour Les Libertés adresse cette tribune à tous les Français, aux associations agissant pour le bien commun et à la représentation nationale, afin que les parlementaires se souviennent de leur rôle et s’élèvent pour veiller au respect de la Constitution française, notre socle commun.

Exigeons la paix !