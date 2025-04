Truite des Planches, noisettes à la fleur de sel, lait d’amande, chou vert et légumes du Chef Lucas Regnier

Plat facile et abordable

Préparation : 30 min

Cuisson : 30 min

Réfrigération : 24h

Ingrédients pour 4 personnes

2 filets de truite de 500 g,

persil en poudre,

1 l de lait d’amande,

100 g d’amandes entières non salées,

100 g de noisettes grillées concassées et salées,

légumes confits (au choix : 1 betterave jaune et 4 carottes),

1 échalote,

1 chou vert,

4 fines tranches de pain de la veille,

50 g de beurre.

Etapes de la recette

1 Préparation des truites. La veille, enlevez la peau et les arêtes des truites. Assaisonnez les filets de truite (sel et poivre) puis parsemez-les de poudre de persil. Posez les filets tête bêche et filmez en serrant bien fort. Laissez au frais durant 24 h.

2 Les légumes. Faites blanchir le chou vert dans l’eau bouillante salée pendant 5 min, passez-le sous l’eau froide et essorez-le. Pelez et ciselez 1 échalote, puis faites-la suer dans 15 g de beurre, ajoutez le chou coupé et remuez sans cesse. Épluchez et coupez en brunoise une carotte et une betterave jaune, puis faites-les suer dans une autre poêle avec 15 g de beurre. Salez et poivrez, puis ajoutez-les à l’embeurré de chou.

3 La sauce d’amandes. Mixez les amandes que vous aurez torréfiées au préalable (au four à 150°C durant 15 min) avec le lait d’amande.

4 Réalisation d’une tuile de pain. Taillez 4 fines tranches dans le pain de la veille. Beurrez les tranches avec un beurre fondu (les 20 g restants). Disposez les tranches entre 2 feuilles de papier cuisson. Prenez soin de maintenir la feuille supérieure à l’aide d’une tôle de cuisson. Enfournez-les à four préchauffé à 165 °C et laissez-les colorer durant 10 min.

5 Cuisson des filets de truite. Le lendemain, taillez 4 pavés dans le filet de truite arrosé d’un filet d’huile de noisette. Plaquez les filets de truite dans un couscoussier. Faites-les cuire à la vapeur du couscoussier durant 3 min. Laissez reposer 2 min et vérifiez en plantant une aiguille dans le poisson : si elle ressort chaude c’est cuit.

6 Dressage. Disposez la compotée de légumes dans un cercle, puis parsemez les noisettes concassées. Posez délicatement les filets de truite. Déposez un peu de sauce d’amandes à côté. Pour finir disposez la tuile de pain.

Bon appétit !