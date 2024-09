Un appel à candidature est lancé pour participer à la prochaine saison de "L’amour est dans le pré"

À 50 ans et avec plus de 20 ans d’expérience dans la restauration, Peggy Hardelin-Vuillaume a décidé de se lancer un nouveau défi. Implanté depuis le 12 août 2024 au 3 rue Mégevand à Besançon, son nouveau restaurant de cuisine traditionnelle baptisé Cocotte Margotte est un hommage à la cuisine française familiale et "sans chichis".