Un artiste bisontin fait le buzz en reprenant le générique de Goldorak

Qui est-il ? D’où vient-il ?

Installé à Besançon, Fred K., de son nom complet Fred Kerbidi, est éducateur auprès d'enfants en difficulté. Batteur de formation, il débute la musique à l’âge de 12 ans. Une autre passion vient habiter ses journées : celle d’un robot de l’espace nommé Goldorak.

Le 15 décembre 2024, l'artiste bisontin décide de rendre hommage à la célèbre chanson de Enrique, apparue pour la première fois sur les écrans français en 1978. Le générique de Goldorak est probablement la chanson qu’il a le plus écouté dans sa vie. “La musique a toujours fait partie de ma vie, c’était une évidence de réaliser ce projet de Goldorak”, affirme l’artiste.

“Mon but était de respecter l’âme du générique original, tout en y apportant un souffle plus moderne” : cette touche contemporaine, Fred K. l’apporte grâce à une instrumentale plus rock du générique. C’est un projet qu’il a réalisé avec beaucoup de sérieux dans le but d'obtenir un rendu final “professionnel”, selon lui. Auteur, compositeur et interprète du morceau, le musicien s’est entouré d’autres artistes afin de faire ressortir la meilleure version possible du projet. Il a fait appel à un technicien du son, un guitariste, mais également au dessinateur Zemial pour réaliser une illustration originale avec le personnage de Fred K. et Goldorak, rendant définitivement “son œuvre unique au monde pour marquer les esprits”, nous explique-t-il.

Goldorak, “un phénomène social réel”

Un mois après la publication de sa reprise, la vidéo YouTube compte plus de 168.000 visionnages. De son côté, Fred K. explique ce succès par le “véritable phénomène social” qu’est le dessin animé Goldorak. Il parle même d’une réelle nostalgie : “C’est une série qui a marqué mon époque et qui n’a jamais cessé de passionner les adeptes de la série”. Aujourd’hui encore, de nombreuses conventions sont organisées, réunissant les fans du prince de l’espace. “J’avais dans un coin de ma tête cette certitude que ça marcherait”, nous dit-il, en affirmant cependant, qu’il ne s’attendait pas à ce que “ça parte aussi vite”.

L’annonce du retour de Goldorak sur le petit écran dans l'année 2024 n’est pas passé à côté de Fred K. Il se dit curieux de voir l’évolution. Malgré la réticence de certains fans attachés au personnage original de leur époque, il affirme que cette nouvelle version du robot serait “l’occasion de faire connaître la franchise à la nouvelle génération, et qui sait, peut-être lui donner envie de regarder les anciens épisodes”. Pour l’artiste, ce remake est également l’occasion pour lui d'apporter éventuellement sa contribution.

“La reprise rock n’est qu’un début”

En réalité, derrière cette reprise parue en décembre dernier, se cache un plus grand projet. Cette première chanson a pour but de “mettre les gens dans la mouvance et ainsi introduire un second morceau”, explique-t-il. En effet, l'artiste travaille actuellement sur l’enregistrement d’un second morceau, une création 100% originale, plus électro et davantage personnelle. Avec ce second titre, il souhaite réaliser un rêve d’enfant : proposer sa composition comme future générique de la nouvelle version de Goldorak, pour une sortie prévue courant 2024.

Une chose est sûre, Fred K. prend ce projet très au sérieux et nous confie que le résultat de sa prochaine reprise “devrait être bluffant”. En attendant, il aura l’occasion de rencontrer et d’échanger avec son modèle, Enriqué en avril prochain lors du Goldorak XperienZ au Grand Rex à Paris.

Info +

Pour suivre les prochaines réalisations de Fred K. :

Fred K. sera en concert solidaire vendredi 26 janvier à 20h00 au grand Kursaal à Besançon en soutien à l'association France Alzheimer. Réservation : www.payasso.fr/ccb/fredk