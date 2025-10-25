Samedi 25 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Loisirs

Un Bisontin développe un jeu de gestion de station de ski inspiré de la Franche-Comté

Publié le 25/10/2025 - 18:00
Mis à jour le 23/10/2025 - 12:01

Yannis Beaux a développé, d'abord sur son temps libre puis à temps complet après avoir créé son auto-entreprise, un jeu vidéo de simulation permettant de construire et gérer sa propre station de ski. Pour cela, le Bisontin s'est nourri des paysages de la Franche-Comté mais aussi des problématiques rencontrées par les stations de la région pour y puiser l'inspiration nécessaire afin de perfectionner son jeu. En novembre 2025, il ouvrira une campagne de financement participatif pour permettre à son projet d'être commercialisé.

Yannis Beau est un Bisontin de 28 ans passionné de ski et de remontées mécaniques. Travaillant dans l’univers du jeu vidéo il sait que le marché des jeux de gestion est vaste et varié mais constate pourtant amèrement que ceux dédiés aux stations de ski "se comptent sur les doigts d’une main". En 2023 alors qu’il est chef de projet dans le développement de jeux vidéo, il décide de développer sur son temps libre un jeu vidéo de construction et de gestion de stations de ski nommé "Skingdom".

Puis en mai 2024, il prend la décision de quitter son emploi et fait "le grand saut dans l’aventure entrepreneuriale en solitaire" en devenant créateur de jeux indépendant afin de développer le jeu de ses rêves. Il crée alors Dissident Studio et travaille pendant un an sur le développement du jeu : du game design à la modélisation 3D, sans oublier la programmation, qui est son cœur de métier. 

Qu’est-ce que Skingdom ?

Skingdom est un jeu de construction et de gestion de stations de ski où les joueurs doivent construire leur propre station de ski en partant d’une montagne vierge. Des remontées mécaniques (téléskis, télésièges, télécabines, etc…) aux pistes, en passant par les logements, les restaurants et les boutiques, tout doit être parfait pour satisfaire les skieurs et snowboarders. Le joueur devra également gérer son budget et ses employés pour faire progresser sa station de ski et l’étendre sur la montagne.

© Dissident studio

Une inspiration puisée en Franche-Comté

Il s’inspire de la Franche-Comté pour créer les paysages ou encore des stations de ski "en pleine évolution, qui posent la question de l’écologie et de l’avenir des domaines de basse montagne", une problématique qu’il inclut également dans son jeu. "La météo impacte la qualité des pistes de ski" nous a précisé Yannis. Autrement dit, si comme dans la vraie vie, la neige vient à manquer dans le jeu, la qualité des pistes baisse, tout comme la satisfaction client, et le risque d’accident augmente. "Plusieurs possibilités s’offrent alors au joueur qui peut attendre le retour de la neige ou encore investir dans des canons à neige" pour tenter de remédier au problème.  

© Dissident studio

Le jeu met également "l’accent sur l’ambiance et l’atmosphère unique de la montagne" en mettant l’accent sur une bande originale unique. Pour cela, Yannis a fait appel à l’artiste WYS, Valentin Vilarubias, lui aussi originaire de Besançon qui a imaginé et composé une bande originale dédiée au jeu qui s’adapte aux actions du joueur, mais aussi aux moments de la journée et au climat changeant pour "créer une ambiance chaleureuse et poétique qui rappelle les vacances à la montagne".

Une campagne de financement pour finaliser le jeu

Après un an et demi de travail, le jeu "a bien avancé" nous confirme Yanis mais nécessite encore quelques mois de production pour arriver au stade de produit fini. Pour y parvenir et voir enfin son projet aboutir, Yannis met en place une campagne de financement participatif pour espérer récolter les 20.000€ de financement nécessaire aux huit derniers mois de développement du jeu et sa commercialisation.

La campagne démarrera le 4 novembre 2025 pour une durée de 30 jours. Les joueuses et joueurs auront ainsi l’occasion de pré-acheter leur copie de Skingdom mais aussi de débloquer des contreparties exclusives (comme des visiteurs personnalisés dans le jeu ou la bande originale au format dématérialisé).

La sortie de Skingdom est prévue sur la plateforme de distribution de contenu en ligne "Steam" (PC, Mac et Linux) pour novembre 2026.

© Dissident studio

Publié le 25 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
