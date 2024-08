Un Bisontin effectue un trajet de 425 km en Uber pour se rendre aux Jeux olympiques

INSOLITE • L’information a été révélée par le service de transport avec chauffeur Uber ce jeudi 8 août 2024. 425 km, c’est le trajet le plus long enregistré par l’application pour se rendre aux Jeux olympiques de Paris 2024 et il a été effectué par un Bisontin, apparemment bien décidé à se rendre coûte que coûte à l’événement.

Qui dit événement exceptionnel dit également mesure exceptionnelle ! Ayant un besoin urgent de se rendre à Paris pour assister à une épreuve des JO, ce passager a décidé de recourir à l’application Uber pour se rendre à la capitale… située à 425 km.

Il est ainsi parti depuis Besançon pour se rendre au Trocadéro le 31 juillet 2024 afin d'assister aux épreuves de triathlon. Sam, le chauffeur VTC qui a réalisé la course, explique que son passager "n’avait pas réussi à trouver un train pour arriver à Paris à temps pour sa compétition" et qu’il a donc "décidé de commander une course sur Uber”.

760€ le trajet...

La bonne nouvelle communiquée par la plateforme est que le Bisontin est arrivé à temps pour voir Léo Bergère emporter sa médaille de bronze. Une belle récompense qui a sans doute un peu aidé à faire passer la facture du trajet, qui s’élève à un total de… 760€ !

De son coté le chauffeur Uber a pu profiter de la course pour visiter un peu Paris et même "réalisé quelques courses, comme il y avait de la demande !".