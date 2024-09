Un challenge pour promouvoir les alternatives à la voiture individuelle

"Ce challenge vise à encourager et promouvoir les alternatives à la voiture individuelle (marche, vélo, transports en commun, covoiturage...) lors des trajets domicile-travail", explique Grand Besançon Métropole qui poursuit : "Il a également pour objectif de valoriser les bonnes pratiques en matière de mobilité, qu’elles soient le fait des salariés eux-mêmes ou des établissements qui en facilitent l’usage".

Des prix employeurs selon cinq catégories

Tout employeur situé sur le territoire de Grand Besançon Métropole peut relever le défi collectif d’une mobilité autrement pour lutter contre le réchauffement climatique. En 2023, 45 entreprises publiques et privées du territoire de GBM s’étaient inscrites pour 1250 salariés participants.

Les employeurs pourront concourir pour un prix décerné par Grand Besançon Métropole selon 5 catégories (de 1 à 9 salariés, de 10 à 49 salariés, de 50 à 249 salariés, de 250 à 999 salariés, plus de 1000 salariés). Ils pourront aussi être récompensés au niveau régional : un prix “vélo”, un prix “transports co", un prix “covoiturage” et un prix “coup de cœur du jury”. Ce challenge est organisé par l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, la CCIR Bourgogne-Franche-Comté et la CMA Bourgogne-Franche-Comté.