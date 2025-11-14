Mercredi 17 DÃ©cembre 2025
Un dÃ©ficit public Ã  5% du PIB en 2026 ? Cela "ne paraÃ®t pas trÃ¨s bien parti", estime Moscovici

PubliÃ© le 17/12/2025 - 17:32
Mis Ã  jour le 17/12/2025 - 15:58

Atteindre un dÃ©ficit public Ã  hauteur de 5% du produit intÃ©rieur brut (PIB) en 2026, "Ã§a ne paraÃ®t pas trÃ¨s bien parti", a estimÃ© mercredi le premier prÃ©sident de la Cour des comptes Pierre Moscovici, Ã  la veille de son dÃ©part de l'institution.

Pierre Moscovici, premier prÃ©sident de la Cour des comptes © CC2 Cour des comptes
"Pour la deuxiÃ¨me fois en deux ans, la France risque de ne pas avoir de PLF (projet de loi de finances, NDLR) avant la fin de l'annÃ©e", relÃ¨ve l'ex-ministre socialiste, alors que le gouvernement vise toujours un dÃ©ficit public infÃ©rieur Ã  5% du PIB en 2026, contre 5,4% cette annÃ©e. "Nous verrons si nous pouvons atteindre les 5% pour rester dans les clous" mais, "Ã§a ne parait pas trÃ¨s bien parti", a jugÃ© M. Moscovici, lors de sa derniÃ¨re confÃ©rence de presse en tant que premier prÃ©sident de l'institution de la rue Cambon, qu'il avait rejointe en 2020 au lendemain du premier confinement liÃ© Ã  la pandÃ©mie de Covid-19.

Le futur premier prÃ©sident de la Cour devra "avoir une voix forte"

Sur les finances publiques, "je pense que si on avait Ã©coutÃ© les recommandations de la Cour des comptes, nous n'en serions pas lÃ ", a-t-il affirmÃ©, assurant s'Ãªtre "refusÃ© Ã  tout moment Ã  agiter l'arme de l'insincÃ©ritÃ© au sein du Haut conseil des finances publiques (HCFP)", qui contrÃ´le les prÃ©visions budgÃ©taires du gouvernement, et qu'il prÃ©sidait Ã©galement. Il a Ã©galement mis en garde contre un "illibÃ©ralisme croissant" et dÃ©fendu "l'indÃ©pendance" de la Cour.

L'identitÃ© de son successeur, qui devra Ãªtre dÃ©signÃ© par le prÃ©sident Emmanuel Macron, n'est toujours pas connue. Plusieurs mÃ©dias citent le directeur gÃ©nÃ©ral de l'Agence franÃ§aise de dÃ©veloppement, RÃ©my Rioux, comme possible successeur.

Le futur premier prÃ©sident de la Cour devra "avoir une voix forte" et du "sens politique", car "nous ne sommes pas politiques mais dans l'Ã©cosystÃ¨me", et il devra avoir des "principes Ã©thiques en bÃ©ton", a dÃ©clarÃ© M. Moscovici.

Lui-mÃªme va rejoindre la Cour des comptes de l'Union europÃ©enne Ã  Luxembourg le 1er janvier. S'il n'a pas successeur Ã  cette date, "un intÃ©rim est prÃ©vu". Mais il "vaut mieux que Ã§a ne dure pas trop longtemps", a-t-il conclu.

(Source AFP)

Publié le 17 décembre à 17h32
