Besançon
Santé

Un deuxième tapis rose au CHU de Besançon pour changer de regard sur le cancer du sein

Publié le 24/09/2025 - 12:00
Mis à jour le 24/09/2025 - 11:41

Dans le cadre de la campagne Octobre rose, le CHU de Besançon organise la seconde édition de Tapis rose, un défilé de mode de patientes atteintes ou en rémission d’un cancer du sein le mercredi 1er octobre 2025 à 18h30 dans le hall de l’hôpital Jean-Minjoz.  

CHU de Besançon © Alexane Alfaro
CHU de Besançon © Alexane Alfaro

Après une première édition marquante en 2024, le CHU de Besançon renouvelle son opération Tapis rose. Vingt patientes atteintes ou en rémission d’un cancer du sein vivront une journée de préparation (cours de catwalking, maquillage, coiffure, habillage par le créateur Romuald Bertrand – Maison l’Engrenage) avant de défiler sur un tapis rose installé dans le hall de l’hôpitalprécise l’établissement. Le projet "associe valorisation personnelle, accompagnement collectif et sensibilisation au dépistage" précise l’établissement.

Une collecte de fond lors de la soirée

Plusieurs patientes de la première édition reviendront cette année pour accompagner les nouvelles participantes. Elles témoignent ainsi "de la continuité et de la solidarité créées autour du projet" ajoute le CHU de Besançon

À cette même occasion, une collecte au profit du fonds Phisalix sera réalisée lors de la soirée au profit de la recherche contre le cancer : https://don.fonds-phisalix.fr/

Le programme de la journée :

  • 10h-17h30 - Ateliers d’information et de sensibilisation au dépistage et à l’autopalpation – Hall principal
  • 13h30 : Cours de catwalking – Salles 1 & 2 du bâtiment vert
  • 15h00 : Maquillage et coiffure (Écoles Cordier et Terrade) – Hall principal
  • 17h30 : Séance photo
  • 18h30 : Défilé sur tapis rose  – Hall principal

Témoignages de l’édition 2024

"L’expérience Tapis rose a été pour moi une bouffée d’oxygène, une parenthèse, un moment où j’ai pu reprendre confiance en moi. La femme qui était oubliée depuis dix mois est ressortie. C’est une renaissance" – Alexia, participante 2024

"Défiler, c’est se sentir encore femme malgré les cicatrices, c’est se réconcilier avec ce corps malmené". – Sylviane, participante 2024

"On a vu des patientes transcendées. Elles étaient toutes à des moments différents de leurs traitements, à différents âges, avec différentes morphologies. C’était très juste et porteur". – Dre Yolande Maisonnette-Escot, gynécologue-obstétricienne.

© CHU Besançon

Publié le 24 septembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
