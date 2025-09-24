Un deuxième tapis rose au CHU de Besançon pour changer de regard sur le cancer du sein

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans le cadre de la campagne Octobre rose, le CHU de Besançon organise la seconde édition de Tapis rose, un défilé de mode de patientes atteintes ou en rémission d’un cancer du sein le mercredi 1er octobre 2025 à 18h30 dans le hall de l’hôpital Jean-Minjoz.

Après une première édition marquante en 2024, le CHU de Besançon renouvelle son opération Tapis rose. Vingt patientes atteintes ou en rémission d’un cancer du sein vivront une journée de préparation (cours de catwalking, maquillage, coiffure, habillage par le créateur Romuald Bertrand – Maison l’Engrenage) avant de défiler sur un tapis rose installé dans le hall de l’hôpitalprécise l’établissement. Le projet "associe valorisation personnelle, accompagnement collectif et sensibilisation au dépistage" précise l’établissement.

Une collecte de fond lors de la soirée

Plusieurs patientes de la première édition reviendront cette année pour accompagner les nouvelles participantes. Elles témoignent ainsi "de la continuité et de la solidarité créées autour du projet" ajoute le CHU de Besançon

À cette même occasion, une collecte au profit du fonds Phisalix sera réalisée lors de la soirée au profit de la recherche contre le cancer : https://don.fonds-phisalix.fr/

Le programme de la journée :

10h-17h30 - Ateliers d’information et de sensibilisation au dépistage et à l’autopalpation – Hall principal

13h30 : Cours de catwalking – Salles 1 & 2 du bâtiment vert

15h00 : Maquillage et coiffure (Écoles Cordier et Terrade) – Hall principal

17h30 : Séance photo

18h30 : Défilé sur tapis rose – Hall principal

Témoignages de l’édition 2024