DOUBS (25)
Economie

Un Doubiste remporte le 3e prix du challenge foie gras des jeunes créateurs culinaires 2025

Publié le 31/12/2025 - 16:33
Mis à jour le 31/12/2025 - 11:20

À 21 ans, Jean Degois a remporté le 3e prix du challenge foie gras des jeunes créateurs culinaires 2025, concours national orchestré par le Cercle des amoureux du foie gras.

© CIFOG - ADOCOM-RP
Déjeuner du cercle des amoureux du foie gras © CIFOG - ADOCOM-RP
1/2 - © CIFOG - ADOCOM-RP
2/2 - Déjeuner du cercle des amoureux du foie gras © CIFOG - ADOCOM-RP

Ce jeune chef est actuellement en 1ère année de BTS au Lycée Friant de Poligny, dans le Jura. En parallèle, il travaille au restaurant de L’Hôtel de la Truite, à Le Pont en Suisse. Jean Degois a reçu son Prix au sein du restaurant parisien "Le Pavillon Élysée Té", des mains du Chef Patrick Druart, président du jury et président des Toques françaises, accompagné d’un jury d’exception.

 

Déjeuner du cercle des amoureux du foie gras © CIFOG - ADOCOM-RP

La création d’une planche bistronomique

Pour cette 21e édition, le Cercle des amoureux du foie gras, à l’initiative du challenge foie gras des jeunes créateurs culinaires, a souhaité honorer un concept inspiré de l’apéritif à la française : la planche bistronomique.

© DR

Jean Degois a réalisé sa recette dans les cuisines de l’école Ferrandi à Paris, qui accueillait les six concurrents sélectionnés pour la finale, sur le thème : "Foie gras, magret, confit : le trio star des planches bistronomiques !"

Les recettes des cuisiniers de demain ont été examinées par un jury composé de grands chefs, anciens lauréats, journalistes et écrivains culinaire.

Pour départager les candidats, les critères portaient sur la qualité de la présentation, le goût, l’accord des saveurs et une attention particulière a également été portée à l’attitude des candidats en cuisine : respect du temps imparti et des règles d’hygiène, gaspillage, comportement…

A propos de Jean Degois

Cette passion pour la cuisine, il réussit à l’exploiter grâce à des stages chaque été au restaurant étoilé L’Étang du Moulin, à Bonnétage (Doubs - 25), pendant plusieurs années. Mais, bien avant de sauter le pas et de faire de la cuisine son métier, Jean avait entrepris un cursus en Sciences et techniques des activités physiques et sportives.

Pourtant, après deux ans, ce passionné de cyclisme troque son vélo et ses compétitions pour une toque et des couteaux, et finit par se tourner vers une remise à niveau en cuisine.

Actuellement en 1ère année de BTS au Lycée Friant de Poligny, dans le Jura (39), il développe ses compétences et son savoir-faire. En parallèle, il travaille aussi le week-end et pendant les vacances scolaires au restaurant de l’Hôtel de la Truite, à Le Pont, en Suisse.

Cet établissement l’a formé et accompagné pour l’aider à préparer le concours, notamment le chef Christophe Fournier.

Pour le jeune homme, cuisiner est un véritable moyen de créer, de ressentir une forme de liberté et d’exprimer qui il est. Plus encore, la cuisine doit raconter une histoire. Plus tard, il envisage d’ailleurs de monter son propre restaurant de haute gastronomie.

foie gras Jean Degois

Publié le 31 décembre à 16h33 par Hélène L.
