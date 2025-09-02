Mardi 2 Septembre 2025
Ornans
Economie

Un éco-centre à Ornans dès l'automne 2026

Publié le 02/09/2025 - 17:15
Mis à jour le 02/09/2025 - 16:53

La première pierre a été posée mercredi 27 août 2025 en présence de plusieurs élus et acteurs du département.

En mai 2024, les 16 déchetteries du Sybert ont officiellement changé d'appellation pour devenir des éco-centres. La ville d’Ornans comptera un nouveau bâtiment dès 2026…

"Cette évolution n'est pas seulement un changement de terminologie, c'est surtout l'avènement d'une nouvelle ère pour les déchetteries du Sybert avec toujours plus d'innovations, de pratiques éco-responsables et de services aux usagers", nous est-il précisé.

Pour le Sybert, il s’agit d’en finir avec le cliché de la "décharge où s'accumulent des monticules de détritus destinés à l’incinération". Les éco-centres sont des lieux de référence en termes de services apportés aux usagers, de valorisation des matériaux, de découverte de pratiques durables ou encore de communication et d'apprentissages Dans les éco-centres du SYBERT, le déchet n'est plus un simple rebut, il devient "une véritable ressource qui peut être valorisée par le don. la transformation, la réparation ou encore la réutilisation", nous explique-t-on.

© Sybert

Le Sybert compte également sur le développement de nouveaux gestes de tri et la création de zones de récupération pour favoriser le réemploi des matieres.

A propos du site d’Ornans

L'ancienne déchetterie d'Ornans a fermé ses portes au public au début de l’année 2021. Un site provisoire a été mis en place depuis, sur la rue des Epenottes dans la zone d'activité de Noinchaud.

Le nouvel éco-centre d'Ornans est actuellement en cours de construction sur une parcelle aux abords de la Zone d'Activités "Au Malade". Le site sera desservi par une voie sans issue dénommée "chemin du Gradion" Avec une superficie de 6310 m2, ce nouvel équipement proposera une capacité d'accueil supérieure a celle de l'ancienne installation.

Suite à la fermeture de l'ancienne déchetterie d'Ornans, la Ville d'Ornans a mis à disposition du SYBERT le seul terrain jugé envisageable, situé Chemin du Gradion, pour la construction d'un nouvel équipement. Les différentes autorisations pour la réalisation du projet ont nécessité de nombreuses études préalables qui ont ainsi été engagées dès 2021: diagnostic archéologique, étude d'incidence faune/flore «4 saisons» études géotechniques...

Une enquête publique, portant à la fois sur le projet de construction et sur la mise en compatibilité du PLU d'Ornans, s'est déroulée début 2024. Le permis de construire a été accordé le 15 juillet 2024. En parallèle, une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation de l'éco-centre a nécessité la validation de plusieurs instances, dont le CODERST (Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques).

La CDNPS (Commission départementale de la nature, des paysages et des sites) et le Ministère de la Transition écologique. L'autorisation a été délivrée par la préfecture le 17 octobre 2024. Les travaux ont démarré en juin 2025, après l'aménagement du chemin du Gradion par la CCLL, nécessaire pour permettre la circulation des engins de chantier.

Au total, plus d'une dizaine d'entreprises, dont 5 locales, interviendront sur le chantier, pour une durée prévisionnelle de 16 mois.

Publié le 2 septembre à 17h15 par Hélène L.
Economie

Besançon
Economie
Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

QUOI DE 9 • Pousser la porte du piano bar Du Côté de Chez Souad, c’est faire un pas dans un univers où le temps semble suspendu. Ici, la musique se savoure avec élégance, et avec cœur. Dans une atmosphère feutrée, les notes de JAZZ et de SOUL s’élèvent et créent ce parfum d’intimité d’un lieu authentique qu’on croyait réservé aux grandes villes… Désormais, Besançon a son adresse.

Publié le 1 septembre à 07h00 par Thierry Brenet
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Nature

Une aide financière régionale accordée aux particuliers pour la destruction de nid de frelons asiatiques

L’organisme Fredon Bourgogne-Franche-Comté, en copilotage avec la section apicole Groupement de défense sanitaire de Bourgogne Franche-Comté (GDS BFC) a obtenu un financement par le Fonds vert, permettant de proposer aux particuliers un remboursement de 50€ pour chaque nid détruits de frelon asiatique à pattes jaunes. 

Publié le 29 aout à 11h07 par Elodie Retrouvey

Sondage

