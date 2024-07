Un influenceur annonce une énorme soirée près de Vesoul, gros buzz sur les réseaux sociaux

Ibrahim Godin, influenceur à Vesoul, organise une soirée intitulée ”Projet X” dans une maison située dans un village en Haute-Saône au mois d’août 2024. Lancée sur Tik Tok le 30 juin, l’annonce compte plus de 800.000 vues en 2 jours. Elle promet une "énorme soirée" qui pourra en réalité accueillir 100 personnes au maximum. Un gros buzz qui pourrait dépasser l'organisateur et la sécurité...

C’est sur le concept du film ”Projet X”, sorti en 2012 au cinéma, qu’Ibrahim Godin se repose pour organiser son ”énorme” fête. Dans le long-métrage américain, trois lycéens décident de sortir de l’anonymat en organisant une soirée mémorable au cours de laquelle la maison se retrouve envahie d’invités et d'inconnus. Les évènements de cette soirée finissent par échapper complètement aux organisateurs. Spoiler alert : la maison finit en feu.

Pas de drogue ni de strip-teaseuse

Pour promouvoir son évènement, l’influenceur haut-saônois a publié une vidéo de la maison dans laquelle il compte accueillir ses invités avec piscine, billard, bain à remous, jardin, etc. mais il nous précise que sa soirée s’inspire seulement de "quelques éléments" du film : ”il y aura des structures gonflables, une mascotte nain de jardin, il n’y aura pas de drogue ou de strip-teaseuse”, souligne-t-il.

Passage par la billetterie… 100 personnes maxi

Pour y participer, ce ne sera pas exactement comme dans le film : les invités devront passer par la case billetterie en ligne qui sera disponible dans quelques jours. La date et l’adresse seront diffusées au dernier moment aux personnes qui auront réservé. À noter qu’il faudra s’acquitter de la somme de 15€ par personne pour une entrée et une conso ou 25€ pour une entrée avec un repas et une conso. Les invités pourront profiter des services d’un traiteur et d’une animation musicale.

Dépassé par le succès !

Dans les commentaires sur Tik Tok ou Instagram de certains followers, cette soirée est ”une mauvaise idée” craignant notamment la présence de personnes mal attentionnées. D’autres sont clairement emballés par le concept et annoncent d’emblée qu’ils seront de la partie.

À noter qu'un dispositif de sécurité serait d’ores et déjà prévu ”avec une vingtaine d’agents de sécurité compétents et diplômés”, affirme Ibrahim Godin, ”j’ai également contacté le préfet de la Haute-Saône pour savoir s’il était possible de mobiliser les forces de l’ordre ce soir-là, j'attends son retour”.

L’influenceur nous confie également sa surprise de voir un si gros buzz sur ses réseaux sociaux. ”Avec la propriétaire de la maison, on a voulu organisé cette soirée pour mes abonnés, mais je ne pensais pas que des gens de Besançon, de Paris, de Lyon, d’Allemagne, de Belgique veuillent venir, ça prend une ampleur folle !”, nous raconte-t-il.

Ibrahim Godin affirme cependant que l’évènement pourrait être annulé si toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies : ”si ce n’est pas faisable, ça ne se fera pas, la sécurité de mes abonnés et des habitants du village passe avant tout, il ne faut pas que ça dégénère.”

À suivre…