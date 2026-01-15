Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon

L’ouverture est prévue le 24 janvier 2026 au 72 rue des Granges à Besançon (anciennement l’enseigne Aloha The Poké Bar).

"Au cœur de Warhammer, il y a les figurines finement détaillées qui représentent les personnages et guerriers de ses univers", peut-on lire sur le site officiel de Warhammer qui rappelle que la collection peut aussi bien se faire en "mobilisant une armée pour jouer", "monter et peindre les figurines" ou encore "créer une jolie scène".

Le tout sans oublier les romans des mondes de Warhammer.

Huit jours avec des exclusivités

Durant les huit premiers jours de l’ouverture de l’enseigne à Besançon, a prévu tout un programme : présentation du magasin et des services, initiation au jeu, présentation des figurines exclusives ainsi que des goodies exclusifs et des mini-jeux.