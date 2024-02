Un nouveau défi à relever pour le BesAC ce soir au palais des sports

National 1 : BesAC - Mulhouse, mardi 6 février 2024 à 20h au palais des sports de Besançon

Le BesAC se sait déjà condamné à devoir disputer son maintien en poule de relégation lors de la phase 2. Si une victoire face à Mulhouse ne changerait rien à la situation elle aurait toutefois pour mérite de redonner un peu de baume au coeur des Bisontins qui restent sur… 9 défaites sur les dix derniers matchs. Une hémorragie qu’il serait de bon ton de contenir avant le déplacement à Lyon SO.

Mais pour cela il faudra une fois de plus compter sur les forces en présence et donc sans Dibo, Rey et Kwedi toujours blessés. De son côté Mulhouse ne viendra pas pour faire de la figuration mais bien pour tenter de conserver sa place dans le top 5. Autant dire que les Alsaciens n’entendent pas faire de cadeaux à des Bisontins qui ont déjà suffisamment la tête sous l’eau.

Le groupe : Da Silva, Andrémont, Diehl (cap.), Beaubois, Maillot, Buzer, Riley, Dohou, Boyer, Gamberoni.