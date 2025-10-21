Un nouveau guide pour "s'installer" dans le Territoire de Belfort

Le Département du Territoire de Belfort et Belfort Tourisme lancent ce mois d’octobre 2025 le guide "S’installer dans le Territoire de Belfort".

"S’installer dans le Territoire de Belfort, c’est faire le choix d’un cadre de vie équilibré, entre innovation et nature, au sein d’un territoire connecté au monde", indique Maryline Morallet, conseillère départementale déléguée au tourisme.

Le Territoire de Belfort a désormais son guide de référence pour toutes celles et ceux qui souhaitent franchir le pas de l’installation dans le Nord Franche-Comté. "Des paysages entre Vosges et Jura, une vie culturelle portée par les Eurockéennes, un tissu industriel innovant, une accessibilité remarquable, un immobilier encore abordable et un cadre naturel préservé : le guide dresse un portrait vivant et inspirant du Territoire. Il répond aussi à toutes les questions pratiques des nouveaux arrivants : emploi, logement, éducation, santé, vie associative ou loisirs, pour accompagner concrètement leur installation", nous est-il précisé.

En s’associant à cette initiative, le Département et Belfort Tourisme affirment leur volonté de promouvoir activement le Territoire de Belfort partout en France et au- delà, en valorisant son identité, son attractivité et son art de vivre.

Infos +