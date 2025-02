Un nouveau nom pour l’abri de nuit de Besançon

Autrefois connu sous le nom de l’abri de nuit Abbé Pierre, l’abri de nuit pour les sans-abris situé au 9 avenue Edgar Faure à Besançon a été rebaptisé abri de nuit Marguerite Vieille Marchiset mercredi 5 février 2025 en présence de la famille et d’élus. Une manière pour la maire de Besançon Anne Vignot, de « rétablir une justice », en rendant cette fois hommage à la femme politique qui a permis de donner vie à ce lieu.

La récente affaire de l’Abbé Pierre accusé d’agressions sexuelles a amené la Ville de Besançon à s’interroger sur la légitimité d’avoir un lieu faisant référence à ce dernier. La municipalité s’est alors penchée sur l’origine de ce lieu et sa fonction. "Il y a derrière ce site et cette action, une femme qui a apporté quelque chose de fondamental à Besançon : les notions d’accueil et d’inclusion", a annoncé en préambule de son discours Anne Vignot.

Cette femme qui a, selon la maire, "marqué de son humanité la politique de la ville de Besançon » n’est autre que Marguerite Vielle Machiste, élue municipale socialiste à la Ville de 1977 à 1995. Aux côtés de Paulette Guinchard, elle a été une "figure exemplaire du rôle et de l’engagement des femmes en politique" a précisé Anne Vignot, qui a également insisté sur "son humilité reconnue de tous".

Le nombre de nuitées en augmentation

En renommant à son nom l’abri de nuit, un établissement "qu’elle a pensé et proposé" est pour la Ville l’occasion d’une "reconnaissance de l’immense travail qu’elle a accompli pour notre centre communal d’action sociale". Une manière également de "rendre hommage à elle et au dévouement de toutes les personnes qui sont engagées" et de "remettre la femme dans la vie de la société après en avoir longtemps été effacée".

Ouvert 365 nuits par an, l’abri de nuit Marguerite Vielle Marchiset mis en place en 1985 offre 30 places pour les hommes. Il est ouvert de 17h15 à 8h15 l’hiver et de 20h15 à 7h45 l’été. Toutes les nuits, quatre veilleurs de nuit sont présents pour veiller à l’accueil et l’accompagnement des occupants.

À noter que le nombre de nuitées est en augmentation avec 7825 nuitées enregistrées en 2021 et 9469 en 2024. Une hausse qui s’explique en partie par des solutions d’hébergement d’urgence insuffisantes. La maire de Besançon a d’ailleurs rappelé que par rapport à la Côte-d’Or, le Doubs dispose de trois fois moins d’hébergement d’urgence.