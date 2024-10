Un nouveau partenariat signé entre l’Urssaf et la BGE Franche-Comté

L’Urssaf Franche-Comté et l’association BGE ont formalisé le 4 octobre 2024 leur engagement commun auprès des porteurs de projets et créateurs d’entreprises sur le territoire via la signature d’une convention de partenariat.

Magali Cazeneuve, directrice de BGE Franche-Comté, et Anne Barralis, directrice de l’Urssaf Franche-Comté, se sont engagées, via la signature de cette convention, à assurer la promotion des dispositifs d’accompagnement destinés aux porteurs de projet, créateurs ou repreneurs d’activité, et à intervenir conjointement auprès de ce public pour présenter les accompagnements proposés dans leurs démarches administratives, ainsi que les aides possibles en cas de difficultés.

"Ce partenariat nous permet notamment de mieux informer les futurs créateurs sur les démarches et obligations sociales et leur présenter nos offres d’accompagnement personnalisées et gratuites en amont de leur immatriculation", explique Anne Barralis.

Pour Magali Cazeneuve, ce partenariat s'inscrit "dans une volonté commune de sécuriser les trajectoires des porteurs de projet en leur offrant un accompagnement complet et adapté. En mutualisant nos expertises et ressources, nous contribuons à lever les obstacles administratifs et sociaux, tout en favorisant la réussite durable de leurs initiatives entrepreneuriales".

L’Urssaf Franche-Comté intervient depuis 2021 dans le cadre des formations "Demain je crée" proposées par BGE aux demandeurs d’emploi ayant un projet de création ou de reprise d’entreprises sur le territoire.