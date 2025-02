Un nouveau renfort de taille pour le GBDH la saison prochaine

Formé dès son plus jeune âge au Boucau-Tarnos, Alexandre a gravi les échelons du handball français avec rigueur et persévérance.

Passé par Massy, où il a évolué durant cinq saisons aux côtés de Luka Brkljacic et Valentin Laplace, avant de retrouver Pau Billère et son Pays basque la saison dernière, Alexandre Aguilar a également évolué en équipe de France jeunes et juniors. À cela s’ajoute une expérience au pôle espoir de Bordeaux, qui "témoignent de son profil de joueur expérimenté et combatif" pour le GBDH.

Relever un nouveau défi

Pour le club bisontin, "Alexandre se distingue par sa solidité au poste de pivot, alliant maîtrise du jeu en position et mobilité en attaque, compétences qu’il a affinées lors de son passage à Billère. En défense, il occupe le poste 3, assurant stabilité et engagement à son équipe. Apprécié pour son sens du collectif et son dévouement, il privilégie le travail d’équipe et la communication, sans être démonstratif, ce qui fait de lui un atout majeur pour le collectif bisontin".

En fin de contrat avec Billère, le pivot souhaitait relever un nouveau défi. Après des échanges avec l’entraîneur Christophe Viennet, et malgré plusieurs offres, son choix s’est finalement porté sur Besançon, "notamment grâce aux discussions en amont avec Valentin Laplace, qui lui a présenté la structure et l’environnement du GBDH" précise le club dans son communiqué. Retrouver des coéquipiers connus a également "pesé dans sa décision".