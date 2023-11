Concert magistral de l'orchestre philharmonique de Besançon pour ses 60 ans

Les musiciens n’ont pas à rougir. Ils ont offert une très belle performance au public dans un Grand Kursaal qui a fait salle comble ce mardi soir. Ses murs ont résonné au son d’œuvres célèbres de Verdi, mais également Puccini en passant par Bellini…

On notera un très bel équilibre entre les musiciens et les solistes avec une justesse et une sincérité des échanges.

Les œuvres ont également brillé par le travail du chœur Schütz et les solistes : Francine André, Soanny Fay et le ténor Paul Gaugler.

L’orchestre philharmonique de Besançon fête ses 60 ans avec le chœur Schütz et des solistes d’exception. Ici, le ténor Paul Gaugler.#besancon pic.twitter.com/gEFHxK3QV9 — macommune.info (@maCommune) November 28, 2023

L’orchestre aura également été magistral sur "Dies irae -tuba mirum" du Requiem de Verdi qu’il a interprété avec brio dès les premières notes. On retiendra également l’enthousiasme du public lors de la prestation des solistes.

Avec un final de toute beauté en "tutti" sur la Traviata de Verdi. Le tout sous la direction de Pascal Vuillemin.

Un très bel anniversaire.