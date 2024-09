Un pass spécial Ginko et des animations dans les transports ce week-end à Besançon

À l’occasion du festival Livres dans la Boucle, des Journées européennes du patrimoine et du Festival international de musique, Ginko propose dans le cadre de la semaine de la mobilité, un pass journée à bas prix du 20 au 22 septembre 2024. Des animations se dérouleront pendant tout le week-end dans les bus et les trams.

Valable uniquement pendant ces trois jours, ce pass permettra de voyager en illimité sur le réseau Ginko pour seulement 2€ la journée. Il est disponible dans tous les points de vente Ginko y compris auprès des conducteurs de bus.

Des animations dans les transports

Ginko propose également des animations autour de Livres dans la boucle et des Journées du patrimoine.

Livres dans la boucle

Livres voyageurs, les livres circulent et se partagent à bord des bus et des trams :

Ginko invite ses voyageurs à déposer leurs livres sur un siège de tram ou de bus dans l’idée de partager leurs lectures avec les autres passagers.

Lectures voyageuses : grâce à la web appli “premier chapitre », les voyageurs peuvent découvrir des extraits d’ouvrages de 44 auteurs présents au festival Livres dans la Boucle. Pour accéder à Premier Chapitre, il suffit de se rendre sur www.premierchapitre.fr/ginko via son navigateur ou grâce à un QR code présent sur les différents supports de communication.

Un abri voyageur transformé en bibliothèque : le temps du festival littéraire, l’abri voyageur de la station ”Chamars” se transforme en bibliothèque éphémère. Des étagères de livres à lire sur place ou à emporter attendront les voyageurs Ginko.

Lectures en station : des lectures à voix haute seront proposées aux stations ”Chamars” et ”Révolution” par les bénévoles de l’association ”Lire et faire lire ”.

Jeu concours : à la clé, des livres dédicacés par des auteurs présents au festival seront offerts aux participants désignés par tirage au sort.

Journée européenne du patrimoine le 21 septembre

Situé à proximité de la station ”Hauts du Chazal”, le centre de maintenance du tramway ouvre exceptionnellement ses portes au public pour une visite des coulisses du tramway qui fête cette année ses 10 ans. Un accueil privilégié est réservé aux visiteurs, petits et grands, par les agents de maintenance et les conducteurs (bus et tram).

Visite libre et gratuite

