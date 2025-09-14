Dimanche 14 Septembre 2025
Métabief
Loisirs

Un premier festival dédié au vélo voit le jour à Métabief

Publié le 14/09/2025 - 12:00
Mis à jour le 12/09/2025 - 09:13

Organisée par les deux magasins Eyja Sport et Gaby Sport, la première édition du Méta’bike festival aura lieu du 19 au 22 septembre 2025 à Métabief. 

© D Poirier ©
© D Poirier ©

Durant quatre jours, Métabief s’animera autour du vélo en proposant des tests de matériel, des ventes, des présentations des nouveautés 2026 et des animations variées. 

Selon les organisateurs, le Méta’Bike festival veut fédérer passionnés comme curieux autour d’un rendez-vous cycliste inédit.

Un programme riche et ouvert à tous

  • Découverte et tests gratuits de vélos (Route, Gravel, XC, Trail, Enduro, DH, E-bike…)
  • Grandes marques présentées : Scott, Santa Cruz, Cervélo, Moustache, etc.
  • Présentation des nouveautés 2026
  • Vente de vélos neufs, d’occasion et en précommande
  • Sorties encadrées par MCF et social ride
  • Ambiance conviviale avec DJ, buvette et restauration à Métabief

Une ambition collective pour le vélo à Métabief

Le Méta’Bike Festival se positionne comme un rendez-vous phare autour du vélo dans la région et un moteur pour la pratique à Métabief. Les organisateurs en profitent d’ailleurs pour passer un appel aux associations, clubs, collectivités, entreprises, moniteurs ou passionnés désireux de s’impliquer dans l’événement, ils sont invités à se manifester.

Informations pratiques 

  • Lieu : Atelier Express, 7 Pl. Xavier Authier, 25 370 Métabief.
  • Dates : du vendredi 19 septembre après-midi au lundi 22 septembre en fin de journée.
  • Accès : entrée gratuite, inscription aux sorties sur place.
  • Infos : programme détaillé sur les réseaux sociaux.

festival vtt

Publié le 14 septembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
