Un premier festival dédié au vélo voit le jour à Métabief

Organisée par les deux magasins Eyja Sport et Gaby Sport, la première édition du Méta’bike festival aura lieu du 19 au 22 septembre 2025 à Métabief.

Durant quatre jours, Métabief s’animera autour du vélo en proposant des tests de matériel, des ventes, des présentations des nouveautés 2026 et des animations variées.

Selon les organisateurs, le Méta’Bike festival veut fédérer passionnés comme curieux autour d’un rendez-vous cycliste inédit.

Un programme riche et ouvert à tous

Découverte et tests gratuits de vélos (Route, Gravel, XC, Trail, Enduro, DH, E-bike…)

Grandes marques présentées : Scott, Santa Cruz, Cervélo, Moustache, etc.

Présentation des nouveautés 2026

Vente de vélos neufs, d’occasion et en précommande

Sorties encadrées par MCF et social ride

Ambiance conviviale avec DJ, buvette et restauration à Métabief

Une ambition collective pour le vélo à Métabief

Le Méta’Bike Festival se positionne comme un rendez-vous phare autour du vélo dans la région et un moteur pour la pratique à Métabief. Les organisateurs en profitent d’ailleurs pour passer un appel aux associations, clubs, collectivités, entreprises, moniteurs ou passionnés désireux de s’impliquer dans l’événement, ils sont invités à se manifester.

Informations pratiques