Un rassemblement "pour la paix" en mémoire de Lucien Bersot à Besançon

Ce lieu a été choisi pour le symbole bien que relative à un homonyme. La rue Bersot doit son nom à son bienfaiteur, François-Louis Bersot.

"Il y a tout juste 100 ans, le corps de Lucien Bersot était ramené et inhumé à Besançon", explique le mouvement pour la paix.

Une mobilisation pour la paix

"A cette occasion, nous rendrons hommage à cet ancien maréchal-ferrant bisontin et rappellerons notre opposition à la guerre en général. Cet hommage s'inscrit hélas tout particulièrement dans l'actualité. En effet, le président Emmanuel Macron prépare de facto les esprits et la France à la guerre, avec le réarmement démographique, l'uniforme à l'école, le service national universel, la loi de programmation militaire, l'économie de guerre, la réquisition d'EDF pour produire du tritium à des fins militaires, l'augmentation sans précédent des livraisons d'armes partout dans le monde et en particulier les livraisons d'armes à l'Ukraine et à Israël où nos balles tuent des enfants et plus récemment ses déclarations répétées sur le possible envoi de troupes française combattre la Russie en Ukraine", explique le mouvement.

Selon lui, l’affrontement avec une autre puissance nucléaire est "insensé" : "la fuite en avant de notre président dans cette préparation à un conflit mondial majeur est une folie, contraire aux intérêts et aux besoins de notre pays et de notre peuple. Le bon sens serait de redonner à la France sa place dans la diplomatie mondiale en agissant au contraire pour des cessez-le-feu en Ukraine, en Israël et ailleurs, afin de promouvoir un monde de Paix".

Et de poursuivre : "Qu’ils soient soldats de métier ou futurs appelés, le destin tragique de Lucien Bersot interpelle sur le droit de nos concitoyens à désobéir à des ordres absurdes. Rappelons enfin que si l' « on croit mourir pour sa patrie, on meurt pour des industriels » comme le disait si bien Anatole France. Nous ne voulons pas tuer des Êtres Humains. Nous voulons vivre en Paix. Non à toutes les guerres !"