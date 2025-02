Un webinaire pour parler des troubles du sommeil

Deux événements sont organisés. Le premier est destiné aux médecins et aux pharmaciens, le mercredi 12 mars à partir de 19h30 au 1 esplanade Pr François Barale à Besançon. Le deuxième est un webinaire ouvert au public sur inscription le vendredi 14 mars à de 12h30 à 13h30.

Depuis septembre 2024, l’association le Don Du Souffle (DDS) et Cap Futur ont mis en place un

partenariat pour faciliter l’accès au dépistage des troubles du sommeil. Ainsi, ils proposent deux événements afin de parler des troubles du sommeil.

"Le sommeil ne sert pas qu’à se reposer, bien au contraire. Il joue un rôle important dans l’orientation, l’apprentissage, la mémorisation et la concentration. Les troubles du sommeil ont un fort impact sur la qualité de vie des personnes touchées. Au-delà de la fatigue qu’ils induisent, de nombreuses corrélations entre les troubles du sommeil et la prévalence de problèmes de santé (diabète, infections, maladies cardio-vasculaires, dépression, etc.) ont été démontrées", expliquent les organisateurs.

L’association don du souffle propose :