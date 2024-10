Un whisky régional rend hommage à la Planche des Belles filles

Sur le secteur de Vercel, les effectifs du centre d’incendie et de secours sont actuellement insuffisants pour que les sapeurs-pompiers volontaires assurent pleinement toutes leurs missions de secours ; et ce malgré leur investissement. Les volontaires de Vercel lancent ainsi un appel aux citoyens de leur commune et celles avoisinantes et invitent à venir échanger avec eux le mercredi 9 octobre à 19h30 au centre de secours de Vercel.