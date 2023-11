Une Bisontine lance une pétition pour changer les horaires des piscines municipales

Depuis la rentrée 2023, les horaires d’ouvertures au grand public des piscines Mallarmé et La Fayette ont changé au grand dam de cette Bisontine, qui semble ne pas être la seule à vouloir un retour en arrière.

”Il ne subsiste presque plus de créneaux en heures creuses qui permettaient de répartir les nageurs en dehors des heures méridiennes et de fin de journée. En effet, ces créneaux étant très plébiscités, cela rend impossible une pratique sportive ou de détente dans de bonnes conditions”, dénonce Cassandre. Elle argumente en affirmant : ”La pratique sportive est recommandée pour la santé, Besançon se dit "ville sportive". Qu’en est- il de l’accès « correct » aux infrastructures qui permettent à tous de pratiquer les activités aquatiques ?”.

Et de conclure : ”Notre municipalité sociale et écologique souhaite-t-elle amener les usagers à plus de salles de sports privées, des kilomètres pour avoir accès à un bassin et des piscines individuelles ?”

À ce jour, lundi 6 novembre, seules quatre personnes ont signé cette pétition, mais la publication dans la presse locale pourrait peut-être faire réagir d’autres usagers des piscines municipales…