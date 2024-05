Une cérémonie pour “donner du sens à l’héritage de la Résistance” à la Citadelle

À l’occasion de la journée nationale de la Résistance, une cérémonie commémorative a eu lieu lundi 27 mai 2024 à la Citadelle de Besançon aux poteaux des fusillés de l’Esplanade Denise Lorach en présence de la sous-préfete, de la maire de Besançon, de la rectrice d’académie et de nombreux élus et membres de l’autorité.

Au cours de cette cérémonie civile et militaire une vingtaine de lycéens du lycée Pergaud à Besançon lu plusieurs écrits. Celui du discours de monsieur Daniel Farhi prononcé en remerciement à George et Juliette Allenbach qui avaient caché sa soeur et lui-même à Besançon à partir de 1943. Mais également la dernière lettre de Marcel Simon à ses parents et du poème Les fusillés de Chateaubriand.

Après cela, la sous-préfète Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs a lu le message de la secrétaire d’État auprès du ministre des armées chargée des anciens combattants et de la mémoire Patricia Mirallès. Dans un vibrant hommage rendu à ces "hommes et femmes qui se sont engagés dans cette aventure hasardeuse, sans calcul, sans garantie et avec cette modestie qui les caractérisait", la sous-préfète a rappelé que les résistants ont permis de "tracer les traits de cette France qui relevait doucement la tête".

Souhaitant "donner du sens à l’héritage de la Résistance" pour Patricia Mirallès, "la République et ses valeurs sont des guides qui ne s’égarent pas", la "flamme de la Résistance éclairera celle de la République et le chemin de celles et ceux qui la partagent". Une citation de Pierre Brossolette est également venu insister sur l’importance du devoir de mémoire : "les morts de la Résistance ne nous demandent pas de les plaindre, mais de les continuer. Ils n’attendent pas de nous un regret mais serment, pas un sanglot mais un élan".

Après ce discours, les lycéens ont ensuite lu les noms des 98 résistants fusillés à la Citadelle et dont les noms sont gravés sur l’esplanade Denise Lorach avant de chanter le célèbre chant des partisans. Enfin, un dépôt de gerbe par les officiels et le refrain de la Marseillaise sont venus conclure cette cérémonie de commémoration.